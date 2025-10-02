OAB Itaquá reúne cerca de 60 advogados no 3º Simpósio de Direito Médico

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) promoveu a 3ª edição do Simpósio do Direito Médico e da Saúde, reunindo cerca de 60 pessoas no auditório da entidade na última sexta-feira (26/09).



A ação encabeçada pela Comissão de Direito Médico e da Saúde contou com o prestígio da presidente da subseção, Matilde Gomes; da vice-presidente Cleópatra Lins Guedes; da presidente do grupo organizador, Alline Campelo; do presidente da Comissão de Assuntos Institucionais, Jairo Saturnino Mendes; e do presidente da OAB Ferraz de Vasconcelos, Nivaldo Pina, para um dia de amplo conhecimento e aprendizado em uma área que vem ganhando notoriedade no meio jurídico.



A abertura do seminário ficou por conta da advogada especializada em Direitos Humanos e Saúde, Gleiziellen Vicente, que trouxe o acesso e a equidade no cuidado de doenças raras. Na sequência, foi a vez de Alexandre Muñoz, juiz e pesquisador em inteligência artificial aplicada ao Direito, trazer os "Impactos da Inteligência Artificial na Atuação Jurídica", seguido pela médica Flavia Carnovale, que discutiu os impactos dos padrões estéticos nas decisões clínicas, e pelo advogado mestre e professor da Universidade Zumbi dos Palmares, Estevão Silva, que apresentou a bioética sob o viés do Direito.



Mais tarde, o oncologista José Cláudio Casali trouxe diferentes aplicações da tecnologia nas práticas médicas, enquanto a enfermeira estomaterapeuta Viviane Helena Dias de Melo apresentou os cuidados paliativos como tema. O administrador Alexsandro Openkoski tratou dos desafios no acesso a medicamentos de alto custo, enquanto os advogados Igor Mascarenhas e Elton Fernandes falaram de processos médicos e descumprimento de ordens judiciais, respectivamente.



Alline afirmou que promover a segunda edição do simpósio é motivo de orgulho para ela e toda a subseção. “Falar do Direito Médico e da Saúde é uma necessidade, pois este meio vem avançando grandemente nos últimos anos e nós, advogados e advogadas, devemos estar atualizados e em conformidade com este assunto. Hoje tivemos palestrantes de renome e representantes de outras subseções para trazer este assunto à tona, então foi uma oportunidade única de criar conexões e crescer em termos profissionais”, disse a presidente da comissão organizadora.



Por sua vez, Matilde parabenizou Alline e toda a equipe pela realização de mais um simpósio. “Como dito aqui, o Direito Médico é um tema que precisa ser mais divulgado e este simpósio é uma forma perfeita para isso, sempre visando difundir todo o conhecimento nesta área tão importante. Agradeço a presença de todos os palestrantes e ressalto que seguimos trabalhando para trazer mais eventos como este”, destacou.