21/08/2025
Região

OAB Suzano acompanha aplicação da 1ª fase do 44º Exame de Ordem

Presidente Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui e conselheira estadual Dra. Patrícia Braga marcaram presença em Mogi das Cruzes junto ao núcleo regional da Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulo

21 agosto 2025 - 14h14Por Da Região
subseção participou junto ao núcleo regional da Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulosubseção participou junto ao núcleo regional da Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulo - (Foto: Divulgação)

No último domingo (17/08), a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) marcou presença na aplicação da primeira fase do 44º Exame de Ordem da OAB, realizada em Mogi das Cruzes. A subseção participou junto ao núcleo regional da Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulo, sob a liderança da conselheira estadual, a advogada suzanense Dra. Patrícia Braga.

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, acompanhou a aplicação da prova ao lado da presidente da subseção de Poá, Dra. Flávia Fernandes, além da presidente da Comissão de Assuntos Acadêmicos da subseção suzanense, Dra. Amanda A. Oliveira, e dos membros da comissão, contando com os advogados Dra. Mariana Tomé, Dra. Bianca Cardoso, Dr. Fábio Camargo, Dra. Michele Santos e Dra. Débora Gomes, representando as subseções de Poá, Mogi e Suzano.

A atuação da OAB durante a realização das provas reforça a importância da presença institucional para transmitir segurança, união e tranquilidade aos candidatos que buscam o ingresso na advocacia. Para o presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, a experiência universitária vivida ao longo de sua trajetória fortalece a compreensão do momento desafiador enfrentado pelos estudantes.
“Estar presente nesta etapa é um compromisso da Ordem com os futuros advogados. Sabemos o quanto essa prova é decisiva e, por isso, buscamos acompanhar de perto, oferecendo apoio e garantindo que o processo seja conduzido com lisura e responsabilidade”, afirmou.

A conselheira estadual e líder do núcleo regional da Comissão de Exame de Ordem, Dra. Patrícia Braga, também destacou a relevância dessa atuação. “Como advogada e perante minha experiência universitária, compreendo a ansiedade dos candidatos. A presença da OAB demonstra que estamos juntos nesta caminhada, reforçando a seriedade e a transparência do exame, além de transmitir confiança a todos que sonham em conquistar a carteira da Ordem”, ressaltou.

A segunda etapa do 44º Exame de Ordem será realizada no dia 13 de outubro. Mais informações podem ser obtidas no portal oficial (examedeordem.oab.org.br).

