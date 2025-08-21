OAB Suzano acompanha aplicação da 1ª fase do 44º Exame de Ordem

No último domingo (17/08), a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) marcou presença na aplicação da primeira fase do 44º Exame de Ordem da OAB, realizada em Mogi das Cruzes. A subseção participou junto ao núcleo regional da Comissão de Exame de Ordem da OAB São Paulo, sob a liderança da conselheira estadual, a advogada suzanense Dra. Patrícia Braga.

O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, acompanhou a aplicação da prova ao lado da presidente da subseção de Poá, Dra. Flávia Fernandes, além da presidente da Comissão de Assuntos Acadêmicos da subseção suzanense, Dra. Amanda A. Oliveira, e dos membros da comissão, contando com os advogados Dra. Mariana Tomé, Dra. Bianca Cardoso, Dr. Fábio Camargo, Dra. Michele Santos e Dra. Débora Gomes, representando as subseções de Poá, Mogi e Suzano.

A atuação da OAB durante a realização das provas reforça a importância da presença institucional para transmitir segurança, união e tranquilidade aos candidatos que buscam o ingresso na advocacia. Para o presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, a experiência universitária vivida ao longo de sua trajetória fortalece a compreensão do momento desafiador enfrentado pelos estudantes.

“Estar presente nesta etapa é um compromisso da Ordem com os futuros advogados. Sabemos o quanto essa prova é decisiva e, por isso, buscamos acompanhar de perto, oferecendo apoio e garantindo que o processo seja conduzido com lisura e responsabilidade”, afirmou.

A conselheira estadual e líder do núcleo regional da Comissão de Exame de Ordem, Dra. Patrícia Braga, também destacou a relevância dessa atuação. “Como advogada e perante minha experiência universitária, compreendo a ansiedade dos candidatos. A presença da OAB demonstra que estamos juntos nesta caminhada, reforçando a seriedade e a transparência do exame, além de transmitir confiança a todos que sonham em conquistar a carteira da Ordem”, ressaltou.

A segunda etapa do 44º Exame de Ordem será realizada no dia 13 de outubro. Mais informações podem ser obtidas no portal oficial (examedeordem.oab.org.br).