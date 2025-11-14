OAB Suzano promove atendimento jurídico gratuito à população neste sábado

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoverá, neste sábado (15/11), feriado da Proclamação da República, a 2ª edição do projeto “OAB Presente e em Ação”, que oferecerá atendimento jurídico gratuito e orientação à população, das 9 às 15 horas, na Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AMAAE), localizada na Rua Hélio Guimarães Lanzas, 395, Cidade Miguel Badra.



O evento será realizado pelas Comissões OAB Vai ao Bairro, Direitos Humanos, Valorização da Advocacia e Infância e Juventude, que atuam de forma integrada para aproximar ainda mais a subseção da comunidade e ampliar ações sociais voltadas ao acesso à Justiça.



O objetivo do projeto é oferecer suporte jurídico inicial, esclarecimento de dúvidas e encaminhamento adequado para questões do cotidiano dos cidadãos. Profissionais voluntários da advocacia estarão presentes, reforçando o compromisso social e a responsabilidade da OAB Suzano com a garantia de direitos.



Durante o atendimento, moradores poderão receber orientações em áreas como Direito de Família, Consumidor, Trabalhista, Previdenciário, entre outras demandas. A ação conta com o engajamento das comissões da subseção, fortalecendo o trabalho coletivo entre advocacia e comunidade.



A primeira edição do projeto ocorreu em agosto, no Jardim Dora, e ofereceu dezenas de atendimentos à população. Na ocasião, a subseção também lançou seu informativo físico e digital (bit.ly/OrientativoOABSuzano), com conteúdos orientativos voltados a profissionais e cidadãos.



O presidente da OAB Suzano, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a importância da iniciativa. “Nosso propósito é estar onde a sociedade precisa. O projeto 'OAB Presente e em Ação' reafirma o papel da advocacia como instrumento de cidadania, garantindo acesso à informação jurídica de qualidade e fortalecendo os direitos da população”, afirmou.