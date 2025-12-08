Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 07/12/2025
OAB Suzano reúne 50 pessoas em Culto de Ação de Graças

Atividade reuniu advocacia e comunidade em momento de reflexão pelo ano que se encerra

08 dezembro 2025 - 12h06Por Da região
- (Foto: Divulgação/OAB Suzano )

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoveu, na última quinta-feira (04/12), um Culto de Ação de Graças realizado na sede da entidade. O encontro reuniu cerca de 50 pessoas, entre advogados, estagiários, familiares e membros da comunidade, em uma noite marcada por mensagens de fé, reflexão e gratidão pelo ano que passou.

Organizado pela Comissão de Liberdade Religiosa da subseção, o culto contou com a participação da sacerdotisa Elines Corrêa, do pastor Dr. Jefferson Castilho e do padre Luiz Ricardo, que compartilharam palavras de esperança, união e propósito. A celebração também foi enriquecida por momentos musicais conduzidos pelas cantoras Brenda dos Reis e Renata Samyra, que emocionaram o público presente.

A iniciativa buscou promover um ambiente de acolhimento e espiritualidade, reforçando os valores humanos e comunitários que norteiam o trabalho institucional da OAB Suzano.

O presidente da subseção, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a relevância do encontro. “Este culto nos oferece a oportunidade de expressar nossa gratidão pelo caminho percorrido e pelas conquistas alcançadas ao longo do ano. É um momento que nos lembra da importância de reconhecer, com humildade e esperança, tudo aquilo que construímos juntos enquanto comunidade”, afirmou.

Deixe seu Comentário

