Obra mais atrasada do Estado é entregue a famílias em Ferraz

Após 16 anos de espera, o Governo de São Paulo entregou, nesta sexta-feira (19), a chave da casa própria a 188 famílias que viviam em áreas de risco em Ferraz de Vasconcelos. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) assumiu a continuidade da obra em 2024, com investimento de R$ 37,1 milhões.

O Residencial Morar Bem II, localizado na Vila Cristina, integra o programa habitacional Casa Paulista e é um pedido antigo da população. “Tínhamos famílias que há muito tempo esperavam. Elas estavam em área de risco e foram contempladas com o programa habitacional que não foi para frente. É muito importante essa entrega. São casas que vão proporcionar conforto e dignidade. Fico muito feliz com essa entrega”, declarou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“É um dia histórico para Ferraz de Vasconcelos. Um dia que carrega emoção, gratidão e justiça social. Estas 188 casas que estavam abandonadas carregavam os sonhos de famílias ferrazenses, sonhos que nunca saíam do papel. Hoje, estamos aqui para celebrar”, destacou a prefeita de Ferraz, Priscila Gambale.

As casas têm dois andares com sala, cozinha, banheiro e lavanderia, sendo 176 com dois dormitórios e 55 m² de área privativa e 12 com três dormitórios e 67 m². Já as áreas comuns do condomínio contam com áreas livres e paisagismo, pavimentação, sistema de iluminação pública, gradil na rua principal e rampas de acesso às unidades habitacionais, entre outros.

O empreendimento seria inicialmente realizado pelo Governo Federal, em parceria com o município. O prazo de entrega era novembro de 2009. Entretanto, a obra foi abandonada e ficou mais de uma década paralisada. Com isso, chegou a ser apontada como a mais atrasada do Estado em levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), até a retomada pela CDHU, em julho de 2024.

“Há 16 anos estou nessa luta, precisava pagar aluguel. Agora, receber as chaves dessa casa é muito importante para mim e para minha saúde. Estou muito feliz”, salientou Neusa Silva, moradora contemplada pelo empreendimento.

O evento contou com a presença do deputado federal, Rodrigo Gambale; do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco; do presidente da Câmara Municipal de Ferraz, o vereador Hodirlei Martins Pereira, o Mineiro; prefeito de Poá, Saulo Souza; prefeito de Santa Isabel, Carlos Augusto Chinchilla; prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes; além de outras autoridades.

Ferraz

Na ocasião, a prefeita destacou a importância de representantes para a cidade. “A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos não consegue se sustentar sozinha com recursos municipais, então é importantíssimo que tenhamos representantes que saibam e vivam os problemas da cidade. É de extrema importância a cidade ter deputados estaduais e federais para conseguir captar recursos”.

Já para o próximo ano, Priscila assegurou novos avanços. “Para 2026, a população deve esperar muitas entregas. Temos projetos que já iniciamos, que foram aprovados. O que conquistamos em 2025, vamos colocar em prática em 2026”, finalizou.