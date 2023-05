Obras da CPTM alteram circulação na Linha 11 neste final de semana e afetam passageiros da região

A Linha 11-Coral da CPTM terá duas importantes alterações na circulação neste final de semana, nos dias 20 e 21 de maio. A primeira delas é que no sábado (20/05) das 16h até o fim da operação comercial, os trens que embarcam e desembarcam passageiros nos dois sentidos na Estação Guaianases utilizarão as plataformas 3 e 4, já que as plataformas 1 e 2 estarão em obras para a instalação de piso tátil e tampas metálicas nas caixas de inspeção, além de serviços na rede aérea.

Também haverá interdição na circulação de trens no trecho entre as estações Brás e Luz no domingo (21/05). A mudança na operação, que vai ocorrer durante toda a operação comercial, é necessária para a realização de obras que não permitem a circulação das composições durante a execução, como implantação de nova sinalização e uma nova máquina de chave.

Os passageiros que utilizam Linha 11-Coral, com destino a Estudantes ou Luz, podem usar como alternativa o Serviço 710 nas estações Brás e Luz, que torna possível viajar entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência na Estação Brás.

Essas obras entre as estações Luz e Brás também vão modificar o Expresso Aeroporto, que normalmente liga a Estação Luz à Estação Aeroporto-Guarulhos. Ele vai neste domingo sair e chegar ao centro da capital paulista utilizando a Estação Brás.

Aos domingos e feriados, todas as linhas da CPTM operam com intervalos médios de até 35 minutos entre os trens para realização de obras de manutenção e modernização.

Os passageiros são informados por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelos canais de redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.