Obras da escola na Vila Perracine atingem 95% de execução

As obras da escola municipal na Vila Perracine estão avançadas e já atingiram 95% de execução e a unidade de ensino deve ser entregue à população em breve. A unidade de ensino está sendo construída na Rua Teotônio Vilela e deve atender aproximadamente 600 estudantes.

De acordo com o prefeito Gian Lopes, a obra tem mais de três mil metros quadrados de área construída, sendo que, além da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários masculino e feminino, a escola terá no piso térreo, sala de vídeo com palco, sala técnica e pátio coberto.

No primeiro pavimento terá 11 salas de aula, sanitários masculino e feminino e brinquedoteca.

Já o segundo pavimento contará com recepção, secretaria, almoxarifado, sala de professores, coordenação, direção, entre outros.

“Esta obra já está mudando a realidade da Vila Perracine. Será uma das escolas mais bonitas do nosso município, com toda estrutura necessária para oferecer uma educação de qualidade para nossos estudantes. Melhorar a Educação em Poá é o nosso compromisso e diversos outros projetos nesta área estão sendo colocados em prática na cidade”, explicou o prefeito Gian Lopes.

No final de dezembro de 2018, o prefeito assinou o termo de início de obras para realização de adequações e construção de uma quadra poliesportiva com vestiários masculino e feminino e arquibancada para melhor atender os alunos da escola municipal João Pedro de Almeida, no Jardim São José.

O prefeito Gian Lopes, ao lado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá e do secretário de Educação, professor Carlos Humberto Martins Duarte, também anunciou a aquisição, por parte da Prefeitura de Poá, de um terreno na Vila Áurea, para construção de uma nova escola no bairro.

“Pegamos uma cidade com diversos desafios e demandas. Mas com muito trabalho a escola da Vila Monteiro já foi entregue para população poaense. Também entregaremos em breve a obra da escola da Perracine, que era uma grande demanda da população. Estamos fazendo também o trabalho de zeladoria e planejando diversas outras melhorias e reformas necessárias nas escolas, para que os alunos tenham uma melhor estrutura”, completou Gian Lopes.