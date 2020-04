Obras da Maternidade Municipal de Mogi chegam a 27% do cronograma de execução

As obras de construção da Maternidade Municipal alcançaram 27% do cronograma de execução e a primeira laje do pavimento já foi concluída. O setor de construção civil manteve as atividades em meio à pandemia do coronavírus – com a aplicação de medidas de segurança e saúde dos trabalhadores – e a Maternidade oferecerá uma nova opção para as gestantes de Mogi das Cruzes. Localizado no distrito de Braz Cubas, no terreno que abrigou o antigo fórum distrital, o prédio terá oito mil metros quadrados de área total, sete pavimentos e um investimento de R$ 35 milhões. A previsão é de que o prédio seja concluído este ano.

“O enfrentamento da pandemia é uma realidade e estamos trabalhando muito para conter a disseminação do vírus, mas ao mesmo tempo a cidade não pode parar e isso significa manter e ampliar os serviços oferecidos à população. A nova Maternidade Municipal é uma das principais obras da atual administração e sua construção está ocorrendo dentro do previsto. Teremos um espaço planejado para dar toda a atenção necessária às mães mogianas, incluindo uma ótima estrutura e profissionais preparados”, afirma o prefeito Marcus Melo.

Durante a pandemia, a Secretaria Municipal de Obras tem feito o acompanhamento permanente das obras públicas em execução no município, com contato diário com as empresas contratadas. Seguindo determinação do Governo do Estado, a área de construção civil manteve suas atividades, cabendo às empresas, porém, adotarem todas as medidas de saúde e segurança no trabalho, como, por exemplo, insumos para higienização dos funcionários, afastamento dos colaboradores com mais de 60 anos e ações evitando aglomerações, como rodízio em refeitórios, entre outros.

“Estamos conversando com as empresas contratadas e estes procedimentos vêm sendo seguidos”, destaca o secretário municipal de Obras, Thiago Takeuchi. Com sete pavimentos, a Maternidade Municipal disponibilizará 89 vagas, das quais 54 leitos para mulheres, além de 10 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de cuidados intermediários e UTI Adulto, entre outros espaços especializados. A capacidade estimada é de 500 partos por mês.

A implantação da futura Maternidade é uma meta da Administração Municipal para suprir as necessidades de assistência às gestantes e bebês com todos os recursos e equipamentos necessários para oferecer atendimento qualificado e humanizado. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo em parceria com técnicos da Saúde. A unidade contará com leitos para gestantes, puérperas, leitos especializados no sistema canguru, leitos para gestantes de alto risco, além de quartos para atendimento antes e depois do parto. Atualmente, Mogi das Cruzes conta apenas com a Santa Casa para a realização de partos pelo sistema público, que enfrenta constantes problemas de superlotação.