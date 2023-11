Obras da UBS Jardim Tropical, em Itaquá, atingem 50% de conclusão

A estrutura conta com área de 1.200 m² e as partes de alvenaria, laje, rede de esgoto e revestimento já foram finalizadas. A próxima fase inclui a execução do acabamento interno e externo, instalação do piso, sistema de iluminação e calçamento. Para finalizar, será feita a pintura, instalações elétricas e colocação de mobília.

Além do Jardim Tropical, serão atendidos os bairros Jardim Coqueiro, Chácara Coqueiro, Veraneio Maracanã, Parque Viviane II, Maria Rosa I e Maria Rosa II. A expectativa é de que a obra seja finalizada no primeiro semestre de 2024.

"Era comum outras gestões iniciarem obras na cidade e abandonarem. Hoje não apenas entregamos como mantemos um ritmo acelerado de inaugurações. As equipes estão a todo vapor e vamos manter esse empenho para entregar novas estruturas de primeira aos moradores", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

A unidade terá recepção, banheiros, consultórios, depósito, farmácia, copa, salas de espera, imunização, reuniões, procedimentos, telemedicina, curativo, de utilidades e apoio à esterilização.

"Essa é a nova realidade de Itaquá. São diversas obras ocorrendo ao mesmo tempo e sem paralisação. Aqui o dinheiro público é tratado com seriedade e responsabilidade", completou o prefeito Eduardo Boigues.

Em ritmo acelerado, a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Tropical, em Itaquaquecetuba, atingiu 50% de conclusão nesta semana. Com investimento de R$ 1,5 milhão, os trabalhos começaram em agosto e, com a nova unidade, haverá ampliação no acesso à saúde, atendendo moradores de pelo menos sete bairros.