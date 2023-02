Obras da unidade básica Vila Jamil avançam e chegam na fase final

As obras de construção do novo prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Jamil já entraram na fase final. São 400 metros quadrados de área útil no terreno da antiga Escola Técnica Estadual (Etec). Quando inaugurado, o posto ampliará seu cartel de serviços com a odontologia.

Ao todo são seis salas de consulta médica, ampla recepção, sala de pré-consulta, farmácia, sala de curativo, inalação, observação, espaço administrativo e almoxarifado. Todo o prédio foi planejado de forma a atender as normas de acessibilidade.

Segundo o secretário de Saúde, Clécio Gonçalves, o local já foi construído com vistas numa futura ampliação da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF).

“Essa obra integra o nosso plano de reorganização e reestruturação da rede municipal que estava defasado. Alguns postos tinham instalações precárias, como foi o caso da antiga unidade do Jardim Rosana que foi substituída pela UBS Marcelo Petegrosso entregue em outubro de 2022”.