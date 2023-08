Obras das USFs Josely e Pequeno Coração atingem 90% de execução

As obras da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Josely e do Pequeno Coração, em Itaquaquecetuba, atingiram 90% de execução nesta semana. Os Trabalhos foram iniciados no fim de 2022 pela Secretaria de Obras e estão orçados em R$ 1,2 milhões. A expectativa é de que as unidades dobrem a capacidade de atendimento após as obras.

Com área de atendimento útil de 430 m², a USF Josely está recebendo nova cobertura, piso, instalações elétrica, portas e janelas, além de novos móveis. A reforma do espaço está orçada em R$ 700 mil e o prédio terá farmácia, salas de espera, inalação, enfermagem, curativo, triagem, administração, reunião, consultório odontológico e de clínico geral.

Já a USF Pequeno Coração vai contar com seis consultórios de atendimento clínico geral, um consultório odontológico e sala de atividades coletivas. Com investimento de R$ 540 mil, o novo espaço possui mais estrutura para atender a população, com 410 m².

“A Secretaria de Obras se faz presente em todo o processo de reestruturação da cidade. Se hoje Itaquá é exemplo quando se fala em transformação, isso diz muito sobre o que é planejado para cada espaço do nosso município, e com a Saúde não seria diferente”, disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Nas duas unidades, os serviços seguem ocorrendo à todo vapor, faltando a instalação de parte das coberturas e a instalação de novo piso, além da chegada dos itens que serão usados no dia a dia, como mesas, cadeiras, computadores e utensílios médicos.

“A saúde é sempre uma prioridade para a nossa administração. Se antes a população era penalizada por antigos gestores, hoje somos cidade modelo no investimento em melhorias, e esse trabalho será continuado em todo o município”, disse o prefeito Eduardo Boigues.