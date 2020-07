Obras de recapeamento na avenida Capitão Manoel Rudge são entregues

A Prefeitura de Mogi das Cruzes acaba de concluir os trabalhos de recapeamento em mais uma via da cidade. A avenida Capitão Manoel Rudge, importante ligação entre o Parque Monte Líbano, a Vila Oliveira e a região central da cidade, recebeu nova capa asfáltica, em toda sua extensão, de 630 metros, entre as avenidas Frederido Straube e Antônio do Nascimento Costa.

As obras fazem parte do pacote de asfaltamento e recapeamento que está sendo realizado em toda a cidade, bem como do conjunto de entregas, que vêm sendo feitas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. O objetivo é dar melhores condições de mobilidade aos cidadãos, a partir da recuperação viária.

O prefeito Marcus Melo visitou as obras e falou sobre a conclusão dos trabalhos. “O recapeamento beneficia diretamente os estabelecimentos comerciais aqui instalados e também todas as pessoas que utilizam a via como rota de passagem. Estamos investindo em asfaltamento e recapeamento, pois são serviços que realmente melhoram a qualidade de vida dos cidadãos”, destacou.

O investimento nos trabalhos foi de mais de R$ 600 mil, sendo R$ 375 mil de fresa, emulsão e asfalto. As obras foram executadas com recursos e mão de obra próprios.

Além da Capitão Manoel Rudge, a Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou recentemente obras de recapeamento na avenida Katsuji Kitaguchi, na Vila São Sebastião. Além disso, foram entregues trabalhos de pavimentação na avenida Alício de Carvalho, em Jundiapeba e de recapeamento na avenida Professor Ismael Alves dos Santos, no Mogilar, da rua Professor Álvaro Pavan, no Centro Cívico, da rua Presidente General Dutra, na região do Aruã e da avenida Henrique Eroles, no Alto do Ipiranga.

A segunda fase do programa Asfalto Melhor está em andamento desde 2019 e já contemplou outras importantes vias da cidade com serviços de recapeamento e asfaltamento, como a Dr. José Juca Assi, no Jardim Planalto, a avenida Antônio de Almeida, entre o Mogilar e o Jardim Rodeio e a avenida Ezelino da Cunha Glória, no Jardim Maricá.