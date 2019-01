Obras de reforma na captação de água do Semae avançam

As obras de reforma e modernização da Estação de Captação e Recalque de Água Bruta 2 (ECR-2), no Rio Tietê avançam e chegam a 70% de execução. O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes está investindo R$ 3 milhões na unidade para ampliar a segurança operacional do principal sistema de fornecimento de água da autarquia, melhorando ações de combate às algas que se formam no rio e o controle do nível da água em tempos de estiagem, além de facilitar e agilizar os serviços de manutenção, quando necessários.

Estão sendo feitas a reforma das comportas, instalação de novo sistema de gradeamento (com grades mecanizadas), novos guarda-corpos, melhorias na ponte rolante, pavimentação e adequações da sala de bombas e de painéis, entre outras intervenções, como a adoção de medidor ultrassônico do nível do rio. A previsão é de que a obra seja concluída este ano.

A estação de captação, que fica na estrada da Pedra de Afiar, bairro Rio Acima, capta a água para um sistema que abastece mais de 300 mil pessoas. Considerada a maior obra do Semae na década de 80, a unidade foi inaugurada há 30 anos e substituiu a primeira Estação de Captação e Recalque (ECR1), na avenida João XXIII, no Socorro.

No ano passado, a estação foi modernizada com o início da operação de um gerador de dióxido de cloro, elemento químico que age no pré-tratamento, melhorando a qualidade da água.

O Semae fornece água a 98% do território urbano de Mogi das Cruzes. Além da estação de captação, o sistema é formado por duas estações de tratamento (ETA Centro e ETA Leste), 30 reservatórios, 26 estações elevatórias e 1.200 quilômetros de redes de distribuição.

A cidade conta ainda com as estruturas de abastecimento de núcleos isolados, formadas por poços artesianos, casas de química para tratamento da água, sistemas de bombeamento, reservatórios e redes de distribuição.

Atualmente, a autarquia realiza outras obras importantes como o Centro de Reservação Vila Moraes, Sistema de Abastecimento da Chácara Guanabara e sistema autônomo de esgotamento sanitário na Vila Andrade, em Sabaúna, entre outras.