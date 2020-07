Obras de revitalização de praças em Mogi chegam a 73% do cronograma

As reformas da praça Oswaldo Cruz, que fazem parte do projeto de revitalização urbanística da região central – incluindo também a construção da praça Diego Leme Chavedar e a reforma da praça Sacadura Cabral, com investimento de R$ 3,9 milhões, está com 73% de seu cronograma executado.

Atualmente os serviços se concentram na praça Oswaldo Cruz, onde acontece a retirada do antigo piso, a concretagem do novo passeio e a construção da nova base da Guarda Municipal.

O prefeito de Mogi, Marcus Melo (PSDB), visitou as obras ontem e comentou sobre.

“As obras são proporcionar uma valorização da área central, com a prioridade voltada aos pedestres, que poderão caminhar em meio a praças revitalizadas, com arborização e segurança, já que teremos uma base da Guarda aqui na Oswaldo Cruz”, disse o prefeito, ao lado do vice, Juliano Abe, e do secretário municipal de Obras, Thiago Takeuchi.

Mudanças

A nova Praça Oswaldo Cruz terá ainda uma faixa de travessia elevada, ponto de táxi, bicicletário, área de carga e descarga e rede wi-fi.

A base da guarda contará com recepção, espaço de monitoramento, copa, vestiários e local para guarda de equipamentos, com área total de 126,49 metros quadrados.

A praça Diego Leme Chavedar recebeu readequação de passeio e instalação de pontos de ônibus, área de embarque e desembarque, ponto de táxi, reorganização do sistema viário, faixa de travessia elevada, espaço de atividades com arquibancada, estacionamento e cabines de energia. Já a Sacadura Cabral ganhou faixa de travessia elevada, áreas de embarque e desembarque, de carga e descarga e bicicletário.

Três eixos

O projeto está baseado em três eixos. O primeiro é o urbanístico, que prevê a priorização de pedestres, novos mobiliários, arborização e pisos drenantes.

O segundo é o social: incluirá a nova base de monitoramento da Guarda Municipal, a iluminação pública com luminárias LED, o monitoramento com câmeras e a instalação de rede wi-fi. Já o terceiro será o de mobilidade urbana, que contemplará toda a reorganização do sistema viário.

A obra complementa a construção do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio.

O primeiro túnel foi inaugurado em dezembro de 2016 e a entrega do segundo túnel ocorreu em 3 de fevereiro de 2018.