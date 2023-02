Obras discute regularização da rede de água e esgoto do bairro Jardim Nova Poá

A Secretaria de Obras Públicas de Poá realizou uma reunião com representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) em Suzano, na última terça-feira dia (7/02), com a presença da Prefeita Marcia Bin. No encontro foram abordados tópicos importantes sobre a regularização da rede de água e esgoto na rua Esperidião Gosson e no trecho da rua Humberto Silvani, no bairro Jardim Nova Poá.

Além do secretário de Obras Ricardo Leão, e agentes da Secretaria e da chefe do poder Executivo municipal, a reunião contou com a presença do vereador Marcilio Graciliano, e de representantes dos moradores do bairro, que debateram sobre a implantação de um sistema de abastecimento de água e o esgotamento sanitário nesses locais.

De acordo com o chefe da Pasta de Obras, a implantação de uma rede de água e esgoto é essencial para a manutenção da saúde do meio ambiente e da população que mora na região.

“O impacto que o despejo de esgoto sem tratamento pode causar nas vidas das pessoas é gigantesco. A ampliação do sistema de saneamento básico é fundamental, pois em falta pode causar a propagação de diversas doenças e a contaminação do solo”, afirma.