Obras do Centro de Convivência do Idoso na Vila Corrêa chegam na reta final

A cidade de Ferraz de Vasconcelos vai ganhar este ano um Centro de Convivência do Idoso, na Vila Corrêa. As obras foram iniciadas no ano passado e chegam na fase final. Conclusão deve ocorrer nos próximos meses.

O novo espaço foi construído com recursos do município e com verbas do governo federal, além de emenda parlamentar. O custo total é de R$ 929.855,00 dividido em fases 1 e 2 dos serviços. O prédio situado na rua Prudente de Morais, esquina com a rua Francisco Antonio Zeller será composto por um espaço de múltiplo uso com arquibancada ao ar livre; duas canchas – uma de malha e outra de bocha, além de um espaço de convivência com churrasqueira e salas de Administração, Almoxarifado, Cozinha e sanitários masculino e feminino.

O secretário de Obras, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, o Carlinhos, foi conferir o andamento dos serviços no local nesta quarta-feira: “Aqui na Vila Corrêa, a Prefeitura de Ferraz tem realizado várias benfeitorias como a construção da creche no Jardim Ferrazense, o Centro Administrativo Prefeito Waldemar Marques de Oliveira Filho (Dema); recapeamento de ruas como a Carlos de Campos; sinalização no entorno, nova UBS e lâmpadas de led”, afirmou o secretário.

Segundo ele, a entrega do prédio representará uma grande conquista aos idosos do município que vão ganhar um espaço exclusivo com a possibilidade de ter várias atividades culturais e esportivas. As obras estão na fase de colocação de pisos e outros detalhes de construção.