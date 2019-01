Obras do Centro de Especialidades estão 95% concluídas em Poá

As obras do novo Centro Municipal de Especialidades (Ceme) estão na fase final e o local deve ser inaugurado em breve. O espaço foi planejado para promover integração no atendimento da Rede de Saúde, ampliando os serviços com diversas especialidades médicas como: Oftalmologia, Urologia, Cardiologia, Reumatologia, Neurologia, Pequenas Cirurgias, Ultrassonografia, Dermatologia, Vascular, Fonoaudiologia, entre outras. O prédio está localizado ao lado do Hospital Municipal Guido Guida, no Jardim Medina, e contará com estrutura moderna e com acessibilidade.

“Fazer o munícipe poaense ter satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo. O Ceme é um projeto que estava no meu plano de governo e em breve será entregue para nossa população, já que atingimos 95% de execução da obra”, explicou o prefeito Gian Lopes. Atualmente o Ceme está localizado na Avenida Nove de Julho, 1041 – Centro, em um prédio com estrutura limitada. Com o novo espaço, a expectativa de atendimento será de mais de 1.000 pessoas por mês.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, reforçou que o setor de Saúde em Poá é prioridade. “Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente. Então sempre estaremos colocando em prática ações que vão melhorar o atendimento dos nossos moradores”, disse.

Outros projetos

O prefeito Gian Lopes iniciou a construção do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, na Vila Açoreana e o espaço também estará à disposição da população em breve. O local contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias. A capacidade de atendimento será de até 400 crianças por dia.

As unidades de saúde de Poá também começaram a ser reformadas para aumentar o conforto e comodidade dos poaenses, além de contribuir na oferta de um melhor atendimento.

Junto com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o prefeito também conseguiu garantir o atendimento de poaenses na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi das Cruzes. E, além disso, a Secretaria de Saúde tem trabalhado para melhorar o acesso da população aos medicamentos distribuídos nas unidades de saúde.