Obras do CSI avançam em Poá e população elogia projeto

Iniciadas no final de dezembro de 2018, as obras para construção do Centro de Segurança Integrada (CSI) seguem em ritmo acelerado. A unidade ficará instalada na Rua Herculano Duarte Ribas, região central e será um equipamento para melhorar o monitoramento na cidade contando com as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime.

Os recursos para o projeto foram garantidos junto ao governo estadual e as obras devem ser concluídas em aproximadamente nove meses.

“Estamos colocando em prática uma série de ações para melhorar a segurança no município e em breve teremos mais de 100 câmeras instaladas nos pontos principais da cidade e o CSI certamente será uma ferramenta importantíssima de combate ao crime”, comentou o prefeito Gian Lopes.

O aposentado José Carlos Silva, 68 anos, morador da região central, comentou ser muito importante o investimento em segurança. “Existe uma crise de Segurança em todo o País, porém, o nosso município precisa tomar medidas para melhorar o combate à criminalidade. Realmente essa central de monitoramento será muito boa para Poá”.

A empresária Flávia Cristina de Souza, 45 anos, e que tem imóveis alugados na cidade, disse que melhorar a sensação de segurança no município é algo importantíssimo para movimentar os negócios. “Sabendo que estamos em uma cidade segura, fica mais fácil planejar investimentos. Pelo que tenho visto em relação a alguns projetos, Poá está no caminho certo neste sentido”.

Além da construção do CSI, o prefeito Gian Lopes explicou que a administração municipal vai revitalizar (processo em licitação) dois prédios que estão na Praça Rui Barbosa e garantirá retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar à região central. A Secretaria de Segurança Urbana também vai convocar em breve as pessoas aprovadas em concurso público para o curso preparatório para atuação na GCM e devem reforçar o efetivo da Guarda Municipal. E a Prefeitura de Poá já solicitou o reforço do efetivo da Polícia Militar na cidade.