Obras do Morro Branco serão entregues na próxima quarta-feira

A primeira etapa da maior obra da história de Guararema, que inclui terraplanagem e retaludamento do trecho da Rua João Barbosa de Oliveira, conhecido como “Morro Branco”, será entregue nesta quarta-feira, dia 19 de setembro, quando Guararema completa 119 anos. O ato será realizado às 10 horas da manhã com a presença do prefeito Adriano Leite, vereadores, autoridades, lideranças e população. O acesso ao público será pela Avenida Engenheiro José Antônio Salgado, 319.

Para a finalização desta etapa foram investidos mais de R$ 13 milhões, além de vencidas diversas etapas desde a aquisição do terreno até a obtenção de licenças, o que faz da obra um marco para Guararema, que por diversas sofreu com deslizamentos no local causados pela chuva que culminavam com a interdição da Rua João Barbosa de Oliveira por medidas de segurança.

Além de acabar com os riscos, a primeira etapa da obra finalizou o preparo do terreno que irá receber a unidade hospitalar com UTI de Guararema.

“Esse é um momento muito importante para todos nós guararemenses que sonhamos com o fim dos riscos de deslizamentos no Morro Branco e com a construção de um Hospital com UTI em Guararema. Passada esta etapa continuamos com o planejamento para a abertura de processo licitatório para as próximas etapas, que incluem a construção do prédio e a revitalização da Rua João Barbosa de Oliveira, onde contaremos com o apoio dos deputados Marcio Alvino, federal e André do Prado, estadual”, disse o prefeito de Guararema, Adriano Leite.

A construção da unidade de saúde já conta com o arranque de mais de R$ 10 milhões viabilizados por emenda do deputado federal, Marcio Alvino.

“A intermediação de recursos estaduais e federais dos nossos deputados Marcio e André são de fundamental importância para a finalização do projeto e posterior manutenção do equipamento. Contamos com o apoio dos deputados, como eles têm feito nas mais variadas áreas de Guararema, sendo os responsáveis por diversas obras em andamento no município”, completou o prefeito.

O evento faz parte da programação de aniversário de Guararema, que conta ainda com o Desfile Cívico que será realizado neste domingo, às 9 horas, na Rua Dona Laurinda, no Centro.