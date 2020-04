Obras do segundo trecho da Avenida Getúlio Vargas, em Poá, avançam

As obras do segundo trecho de revitalização da Avenida Getúlio Vagas, em Calmon Viana, continuam avançando. As equipes estão no local finalizando as intervenções nas calçadas e melhorando a mobilidade urbana (beneficiando pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida) e nos próximos dias terá início o trabalho da fresadora, para retirar o asfalto velho e permitir a colocação do novo com mais aderência. Em breve, a avenida estará totalmente recuperada e contará com melhoria no pavimento, nas calçadas, na iluminação, no paisagismo, entre muitos outros benefícios.

“Estamos avançando com a modernização e revitalização completa desta via. Após as obras, a Getúlio Vargas será uma avenida com acessibilidade e todos os itens necessários para melhorar a mobilidade urbana. Uma obra que valoriza o bairro de Calmon Viana e principalmente os estabelecimentos comerciais”, reforçou o prefeito Gian Lopes.

Os recursos para revitalização da Avenida Getúlio Vargas foram liberados pelo governo estadual e após intermediação do deputado estadual André do Prado.

Além das obras de revitalização, a Avenida Getúlio Vargas será contemplada com os serviços do Programa Poá + Iluminada, com a substituição de luminárias convencionais por LED. A troca das lâmpadas garante mais segurança aos moradores e também traz economia ao município, já que o modelo permite uma maior durabilidade e funcionamento das lâmpadas; pouca necessidade de manutenção das luminárias; baixo consumo de energia elétrica da luminária; redução no consumo de energia no final do mês; redução de gastos ao logo dos meses; luminárias de LED são perfeitas para iluminação de vias públicas.

Na parte da mobilidade urbana, o secretário de Transportes, Wilson Lopes, comentou que as novas calçadas da Getúlio Vargas contam com padrão de acessibilidade e segurança. “Agora vamos ter todas as calçadas iguais, niveladas, melhorando muito a circulação. Os trabalhos estão sendo executados com planejamento e a Getúlio Vargas está recebendo a devida atenção da Prefeitura de Poá”.