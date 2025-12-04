Obras faz vistorias na Vila Olímpica e no Centro de Triagem de Resíduos

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou vistorias em duas obras importantes do município: a Vila Olímpica, na Vila Sofia e o Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis, que está em construção , na Avenida Luiz Antônio de Paiva, entre os bairros da Vila Jamil e o Jardim Ipanema, já na divisa com São Paulo. Os serviços do segundo equipamento estão no começo, na fase de fundação com a colocação das estacas para dar estrutura ao prédio de alvenaria. No entorno da área, já está sendo levantado o muro ao redor. Cerca de 15 homens da empreiteira contratada estão no local e os trabalhos estão a todo vapor.

As obras foram iniciadas no dia 20 de agosto deste ano e devem ser concluídas no dia 18 de agosto de 2026. Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, a obra está dentro do cronograma. A área construída será de 1.200 metros quadrados. Os recursos envolvidos são de mais de R$ 3,9 milhões com verba do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e contrapartida do município. A obra envolve também a abertura de um acesso para a chegada dos caminhões até o futuro galpão. O novo Centro de Triagem será de estrutura de alvenaria e contará com salas administrativas, vestiários, além de dois pavimentos na parte da frente do prédio: “Depois da obra pronta, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal fará a gestão do local. Com esta entrega o município ganha muito na questão do Meio Ambiente beneficiando toda a cidade”, afirmou.

Já na Vila Olímpica, as obras estão em fase final de conclusão e devem ser entregues ainda neste mês. O campo já está pronto, assim como as pistas de caminhada e corrida, além da área de recreação, vestiários e churrasqueira.

O complexo da Vila Olímpica reunirá, após a inauguração, vários serviços num único local para atender a comunidade. O secretário de Obras e os técnicos da Prefeitura de Ferraz realizaram uma vistoria para conferir o andamento dos serviços e ver os últimos detalhes, antes da entrega oficial. Nos próximos dias, a entrada da Vila Olímpica receberá um pórtico e ao redor o gradil receberá nova pintura: “Este é um serviço que está andando muito bem na cidade e em breve faremos a inauguração para que o Esporte possa gerenciar este amplo espaço e beneficiar toda à comunidade”, afirmou o secretário.