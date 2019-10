Obras para ampliar e limpar córrego são iniciadas em Poá

As obras no córrego da Rua Uruaçu, no Jardim Violenta, em Poá, iniciaram nesta segunda-feira (14). O prefeito Gian Lopes acompanhou o início dos trabalhados no local. A programação é de ser construído no local um muro de pedra argamassada; terá implantação de gradil; limpeza; desassoreamento; e regularização de fundo.

“Há mais de 30 anos essa obra é solicitada pelos moradores aqui do bairro e nossa gestão está efetivando esse projeto. Será um trabalho de extrema importância e para acabar com os diversos problemas relacionados ao córrego. Esta é só mais uma iniciativa entre muitas outras que estão sendo colocadas em prática na cidade para melhor a qualidade de vida da população”, explicou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Obras, Augusto de Jesus, ressaltou que os trabalhos no córrego da Rua Uruaçu devem ser concluídos no início de 2020. “Certamente vai beneficiar os moradores do entorno. Uma obra muito importante e que seguirá o padrão de qualidade de outros projetos que estão em andamento no nosso município”.

Recentemente a Prefeitura de Poá concluiu a segunda fase das obras de contenção no Córrego Paredão, na Vila Romana, que compreenderam uma série de melhorias. A intervenção também era uma demanda antiga dos moradores do bairro.

A Prefeitura de Poá está recuperando ainda o Córrego Campo Grande, no Jardim Nova Poá, e os trabalhos no local dotarão a região de uma nova qualificação urbana, trazendo equipamentos que melhorarão a qualidade de vida dos moradores.

Acompanharam a assinatura da ordem de serviço os secretários municipais de Obras, Augusto de Jesus, de Governo, Fernando Miranda, de Educação, Humberto Martins, de Transportes, Wilson Lopes, de Saúde, Flávia Verdugo, de Indústria, Ricardo Massa, de Esportes, Tonho de Calmon e os vereadores Welson Lopes, Deneval Dias e Lázaro Borges.