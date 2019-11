Obras para construção de novo viaduto na região central de Poá avançam

O prefeito Gian Lopes vistoriou na tarde da última quarta-feira (6) as obras para construção do novo viaduto na região central. A empresa FBS, responsável pelos trabalhos, já está realizando as perfurações para as estacas escavadas de grande diâmetro, também conhecidas como estacões. Os secretários de Obras, Augusto de Jesus e Transportes, Wilson Lopes, também acompanharam os trabalhos.

“Estou aqui na obra para construção do novo viaduto. A empresa está fazendo as perfurações dos estacões, que são elementos de fundação profunda, de execução rápida. Serão 18 estacões, um método muito rápido de construção”, explicou o prefeito Gian Lopes. “Concluída a perfuração, é feita a descida de uma armadura, que é içada por um guindaste e colocada na escavação. O passo seguinte é a concretagem”, completou.

As obras do novo viaduto tiveram início no mês de julho. Quando concluído, este equipamento melhorará muito a mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento do município.

“A construção do nosso novo viaduto vai acelerar o crescimento do município. É algo que vai além da melhoria da mobilidade urbana. Com o novo viaduto poderemos desenvolver Poá economicamente. É mais emprego, renda, e recursos na cidade”, ressaltou o prefeito Gian Lopes.

O Viaduto Tancredo Neves, na região central, ganhará a segunda alça, paralela a existente. Serão duas faixas em cada alça. Um investimento de R$ 12,8 milhões. Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pelo viaduto e no horário de pico, muitos motoristas levam aproximadamente 40 minutos para percorrer uma distância de 1,5 quilômetro.

“É um projeto extremamente importante para o município, já que com um novo viaduto vamos melhorar muito a mobilidade urbana. Além disso, essa obra manterá Poá no caminho do crescimento e desenvolvimento econômico”, acrescentou o secretário de Transportes, Wilson Lopes.

Construtora

Contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados e desde 1991 no mercado da construção civil, a FBS Construtora consolidou-se na área de infraestrutura oferecendo serviços como pavimentação, terraplenagem, drenagem, saneamento e construção civil, em obras de médio e grande porte, em todo País.

Entre as obras da FBS, está a construção da passagem subterrânea para acesso à avenida Mario Covas, primeira etapa da obra Novo Centro, em Carapicuíba; construção da Ciclopassarela, obra da WTorre que liga o Parque do Povo à Ciclovia da Marginal Pinheiros; entregou o conjunto de dois pôlderes na região central de Franco da Rocha; no mês de maio entregou a implantação de duas praças de pedágio nos KM 16 e KM 58 da Rodovia dos Tamoios (obras concluídas em prazo recorde de seis meses); a FBS também compõe o Consórcio Bacia do São Francisco, que entregou as obras do Eixo Leste do Programa de Integração do Rio do São Francisco (PISF), em Monteiro (PB), considerada a maior obra de infraestrutura hídrica já realizada no País.