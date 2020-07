Ocorrências com pipas crescem 118% e deixam 91 mil sem energia

O aumento expressivo de ocorrências relacionadas a pipas na rede elétrica da EDP durante os meses de março e junho, período que coincide com a recomendação das autoridades para o isolamento social e suspensão das aulas escolares, como prevenção ao contágio pela Covid-19, acende um alerta vermelho.

Neste contexto de pandemia, em que o fornecimento de energia elétrica se torna mais essencial, seja para abastecer unidades de saúde, hospitais e residências que possuem paciente que utilizam equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência, o impacto das interrupções é ainda mais preocupante. Além disso, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, faz outro alerta para uma ameaça junto ao crescimento dessas ocorrências: o risco de graves acidentes.

Entre março e junho desse ano foi registrada elevação de 118% na quantidade de ocorrências relacionadas a pipa na rede elétrica do Alto Tietê, comparando ao mesmo período do ano anterior. Foram 1.205 casos atendidos pelas equipes da EDP, ante 551 em 2019.

Com isso, o impacto à população também foi muito mais significativo, já que mais de 91 mil clientes (casas/comércios/indústrias) tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido. No mesmo período do ano anterior as pipas na rede afetaram o fornecimento para 25 mil consumidores.