Ocorrências com pipas na rede elétrica aumentam na quarentena, aponta EDP

No período de quarentena, a EDP observou um aumento significativo de casos relacionados a pipas na rede elétrica comparado ao mesmo período do ano passado. Somente em junho, foram atendidas 1.391 ocorrências desta natureza na área de concessão, que afetaram mais de 149 mil clientes com interrupção da energia. Com isso, a Companhia reforça a necessidade da prática segura desta brincadeira, principalmente realizando a soltura das pipas longe das redes elétricas e nunca utilizando cerol, linha chilena e outros materiais condutores de energia.

Por causa da quarentena, as crianças têm passado mais tempo em casa, e é essencial tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Com relação à energia elétrica, há ações simples de prevenção que, se adotadas, podem deixar sua casa muito mais segura para os pequenos, orienta a EDP, distribuidora de energia de Guarulhos, do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo.

“A garotada é muito curiosa e busca novidade o tempo todo. Para evitar riscos desnecessários, toda a fiação elétrica da residência deve estar devidamente protegida e muito bem instalada. O uso seguro e eficiente da eletricidade deve ser uma constante no convívio familiar, para prevenir acidentes e também combater o desperdício”, afirma Vilmar Abreu, gestor executivo de excelência ao cliente da EDP.

“Neste contexto de pandemia, em que a energia elétrica se tornou ainda mais essencial para unidades de saúde, hospitais, mercados e residências, o impacto da interrupção no fornecimento é muito preocupante. Além disso, o aumento das ocorrências com pipas traz o risco de graves acidentes. Em período de isolamento social, é recomendável priorizar brincadeiras em que não seja necessário sair de casa”, diz Abreu.