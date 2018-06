Ocorrências com pipas na rede elétrica da EDP aumentam 15% no período de férias

Levantamento realizado pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, mostra que no período de férias escolares o volume de ocorrências envolvendo pipas no sistema elétrico aumenta, em média, 15%. Nos municípios atendidos pela Concessionária na região, durante o primeiro semestre de 2018, foram registrados 1.122 incidentes, dos quais 59% ocorreram em janeiro e junho.

Quando o semestre letivo termina, empinar pipas torna-se um dos passatempos preferidos de muitas crianças e jovens. Uma brincadeira saudável, mas que precisa de ser feita de forma segura para evitar acidentes e desligamentos da rede de energia. Marcos Scarpa, relações institucionais da EDP, reforça algumas orientações que são sempre lembradas nos projetos educacionais da Concessionária com a comunidade: “o recomendado é buscar espaços abertos, como parques, praças e campos onde não exista o risco de contato com os fios de energia”.

Além do local adequado, é preciso cuidado com os materiais usados na confecção de pipas, como as rabiolas feitas de fios de nylon, que são cortantes e condutores de energia. Se encostarem nos cabos de alta-tensão, além da possível interrupção no fornecimento da energia, podem causar acidentes graves, queimaduras e até mortes. “É importante lembrar que o uso de cerol é extremamente perigoso e pode gerar multa ou a prisão de quem utiliza ou comercializa o produto”, completa Scarpa.

Ranking de ocorrências no Alto Tietê - 2018

Cidade Ocorrências Itaquaquecetuba 357 Suzano 288 Ferraz de Vasconcelos 166 Mogi das Cruzes 174 Poá 105 Biritiba Mirim 22 Guararema 7 Salesópolis 3

Principais dicas para empinar pipas de forma segura

Alguns materiais utilizados na confecção de pipas são condutores de energia e aumentam o perigo quando estão em contato com a rede elétrica. Rabiola feita de fios de nylon é um exemplo;

O uso de cerol (mistura de pó de vidro com cola) é proibido e pode acarretar em pagamento de multa pelo responsável. O cerol é um risco para motociclistas e pedestres e oferece perigo no contato com a rede de energia. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedras presas a uma linha) ou qualquer outro item condutor de energia não devem ser lançados sobre a rede;

Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser evitado. A proximidade com a rede elétrica aumenta o risco de acidentes;

É expressamente proibido invadir as subestações da EDP para recuperar pipas. Esses locais são energizados e somente pessoas autorizadas podem entrar nas estações.

Vale lembrar que, em caso de qualquer anormalidade na rede da Concessionária, os consumidores devem entrar em contato com a EDP, por meio dos seguintes canais:

- Site EDP Online: www.edponline.com.br

- Aplicativo EDP Online (compatível com todas as plataformas)

- Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana).