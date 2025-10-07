Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

OctSecurityX: evento de Segurança da Informação em Mogi une inovação e solidariedade

Evento acontece no dia 16 de outubro

07 outubro 2025 - 16h50Por de Mogi
OctSecurityX foi idealizado por Fábio Queiroz, diretor da SanviTI TSIOctSecurityX foi idealizado por Fábio Queiroz, diretor da SanviTI TSI - (Foto: Divulgação)

No dia 16 de outubro de 2025, Mogi das Cruzes receberá a segunda edição do OctSecurityX, encontro que já se consolida como referência em Segurança da Informação no Alto Tietê. O evento será realizado no Projeto Only Way (Avenida Júlio Simões, 2000 – próximo à Av. Japão), das 17h às 22h. O ingresso deve ser adquirido pelo link: https://appticket.com.br/octsecurityx-2025

Idealizado por Fábio Queiroz, diretor da SanviTI TSI, o OctSecurityX reunirá especialistas de Mogi das Cruzes com atuação nacional e internacional na área de cibersegurança. O objetivo é oferecer um espaço de aprendizado, troca de experiências e networking, discutindo os principais desafios do setor e apresentando soluções práticas para empresas e profissionais.

Além da relevância técnica, o evento traz um viés solidário: todo o lucro com a venda dos ingressos será revertido para os projetos sociais do Instituto Only Way, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social no bairro Jardim Santa Teresa, beneficiando atualmente mais de 550 famílias.

Segundo dados do setor, cerca de 80% das empresas brasileiras ainda não sabem que já foram alvo de ataques cibernéticos. Com as ameaças se tornando cada vez mais sofisticadas, a importância de debater soluções inteligentes que antecipem riscos é urgente.

O OctSecurityX é também uma forma de valorizar a mão de obra altamente capacitada de Mogi das Cruzes, já que todos os painelistas são profissionais da cidade que hoje ocupam posições estratégicas em grandes empresas e instituições.

Painelistas confirmados
•    Yanis Stoyannis – Customer Security Director da ERICSSON LATAM; Líder do Comitê de Segurança da ABINC; Relator da ABNT; Professor de MBA em Cibersegurança.
•    João Paulo Torralvo de Carvalho – Gerente de Segurança da Informação na Azul.
•    Bruna Magalhães Pinto Nagoshi – CEO DataShield; advogada especializada em Privacidade e Proteção de Dados.
•    Rodrigo Rocha Silva – Diretor na Muralis Tecnologia; Professor de Inteligência Artificial na Exame | Saint Paul.
•    Regis Paravisi – Country Manager da Acronis; especialista em Business Growth na América Latina.
•    Fábio Queiroz – CEO SanviTI TSI; DPO e consultor em Segurança da Informação.
•    João Pedro C. Ramirez – CISO SanviTI TSI; especialista em Segurança da Informação e Cibersegurança.

Com conteúdo de alto nível e impacto social, o OctSecurityX une inovação, solidariedade e valorização regional, reforçando Mogi das Cruzes como um polo de profissionais de excelência na área de segurança digital.

Serviço

Local: Projeto Only Way – Av. Júlio Simões, 2000, Próx. Av. Japão, Mogi das Cruzes 
Data: Quinta-feira, 16 de outubro de 2025
Horário: 17h às 22h
Ingressos: https://appticket.com.br/octsecurityx-2025

