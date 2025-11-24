Oficina do Teatro da Neura estreia espetáculo no dia 29 de novembro

O Teatro da Neura, grupo com 21 anos de história em Suzano, apresenta neste sábado (29) mais um espetáculo da sua Oficina de Teatro para Iniciantes. Fruto do Ponto de Cultura, a oficina aconteceu ao longo de 2025 na Casa Beija-Flor, espaço onde o Neura mantém parceria e ocupa uma de suas salas.

Para Cibele Zucchi, coordenadora geral do Ponto de Cultura, dar continuidade a um dos projetos que fortalece a identidade do grupo foi essencial para a companhia.“Nossa oficina é uma das marcas mais fortes dessa trajetória de Teatro de Grupo. Por muitos anos, ela foi um dos nossos carros-chefes, especialmente no período do Espaço N, que acabou fechando no início da pandemia. Tornar-nos Ponto de Cultura este ano possibilitou retomar o projeto de forma gratuita e revisitar uma parte importante da nossa história”.

“R. A.”, espetáculo dirigido por Cacuia Cauê, reúne 15 atrizes e atores que transformam lembranças, afetos e sonhos em cena. A dramaturgia, construída a partir das criações do elenco, revela um teatro que nasce do cotidiano e retorna a ele em forma de poesia, crítica e resistência.

Para Cacuia, que também iniciou sua trajetória artística em uma das oficinas do grupo, estar hoje à frente desses encontros reafirma a força da pesquisa e da produção teatral no Alto Tietê. “Fui aluno da oficina do Neura no fim da adolescência, entrei para o grupo e hoje sou um dos criadores dessa história. Ver a continuidade do Neura também pelas formações, e agora conduzir esse processo, é perceber o valor de um trabalho que atravessa gerações”.

O público é conduzido por situações que misturam realismo e delírio: uma escola em alvoroço, um consultório onde o céu parece desabar, conversas de família atravessadas por humor e contradições, encontros à mesa que revelam afetos inesperados, letras de rap que nascem do corre diário, um quintal tomado por protestos insólitos e até um set de filmagem que se confunde com a própria cena.

De forma itinerante pela Casa Beija-Flor, em Suzano, e com intérprete de libras, o espetáculo convida o público a percorrer os cômodos e mergulhar em imagens que celebram a vida, o encontro e a potência de imaginar outros futuros. Cada espaço da casa se transforma em palco, criando um mosaico de experiências que transitam entre poesia e crítica, entre o íntimo e o coletivo.

Estreia: 29 de novembro, às 20h

Local: Casa Beija-Flor – Av. Rio de Janeiro, 200, Pq. Suzano – SP

Entrada gratuita – Ingressos via Sympla.

Com intérpretes de Libras