Oficina final do projeto 'Palavra-Terra-Corpo Educar com Poesia' acontece nesta quarta

A etapa pedagógica do projeto “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia” chega ao fim nas escolas públicas de Poá nesta quarta-feira, 26 de novembro, com a oficina final conduzida pelo poeta, performer e produtor cultural Matheus Borges. A atividade acontece às 9h, na E.E. Benedita Garcia da Cruz, em Calmon Viana, encerrando o ciclo de oficinas que, desde outubro, têm aproximado estudantes e educadores da poesia, da oralidade e da escuta como ferramentas de autonomia e transformação.

Balanço das oficinas realizadas

O projeto mobilizou estudantes da rede pública com práticas de escrita criativa, leitura sensível e valorização do repertório cultural dos participantes. As ações aconteceram em outubro na E.E. Bertha Corrêa e Castro da Rocha e, no dia 04 de novembro, no CEEJA Poá.

As oficinas foram voltadas para participantes a partir de 16 anos, sem necessidade de experiência prévia. Como parte da ação formativa, cada escola receberá 12 exemplares do livro “Corpo-Bruja”, obra bilíngue de Matheus Borges, que será lançada oficialmente durante o evento de encerramento, que acontece neste sábado (29/11).

Sarau aberto à comunidade para lançamento do livro

O encerramento público do projeto acontece neste sábado (29/11), a partir das 10h, no Bosque Nova Poá, com um sarau aberto à comunidade. O evento reunirá música, poesia, oralidade e celebração coletiva, além do lançamento oficial do livro “Corpo-Bruja” (edição bilíngue Brasil–Argentina), acompanhado de audiobook e distribuição gratuita.

O sarau marca o momento final de uma jornada que aproximou arte, educação e território, fortalecendo o acesso à leitura e a expressão literária entre jovens e adultos do município.

Sobre o projeto

O “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia” integra o Edital 03/2025 – PNAB (Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo), da Secretaria de Cultura de Poá/SP. A iniciativa atua no fortalecimento do direito à leitura como gesto de pertencimento e na promoção de práticas pedagógicas humanizadas e libertadoras.

Realização da Okê! Produções Culturais, em parceria com a Antípoda Editorial e a Fundamental Ediciones (Argentina), com apoio da Secretaria de Cultura de Poá e do Ministério da Cultura por meio do Governo Federal.

Sobre o artista

Matheus Borges, 33 anos, é poeta, performer e articulador cultural. Autor de “Azia d(á) Poesia” (2019) e “O Que Habita Inabitáveis Lugares” (2021), o artista integra literatura, performance e educação em iniciativas no Brasil e na América Latina. Criador do AosprimatasPodcast, já desenvolveu projetos no Peru, México, Cuba, Argentina e Uruguai, colaborando com programas como MinC, MEC, ProAC, Funarte e Aldir Blanc.