Oficina gratuita de danças urbanas será realizada nesta quinta-feira no Centro Cultural

Os apreciadores de danças urbanas poderão participar nesta quinta-feira (1º) da oficina, que será realizada a partir das 15 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, com participação gratuita. O evento faz parte da programação do 5º Festival de Verão e é organizado pelo grupo Battle Best Dance (B²D).

A oficina é indicada para pessoas que já têm algum conhecimento em dança, porém não há obrigatoriedade quanto a isso, nem mesmo restrição de idade. Aos interessados, também não é preciso fazer inscrição prévia. Basta, portanto, chegar ao local, para participar da atividade.

As aulas serão comandadas pelos professores Rogério Assunção, Guilherme Takeshi, Cleber Henrique e Gustavo Guilherme. Serão ensinados os movimentos do passinho, free step, hip hop freestyle, entre outras danças, com foco na elaboração de coreografias.

A orientação é para que as pessoas cheguem com um pouco de antecedência e utilizem roupas confortáveis, que permitam a realização dos movimentos. A atividade acontecerá na Sala Multiuso Wilma Ramos, que fica no primeiro andar do prédio do Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

A mesma oficina desta quinta-feira será repetida na próxima quinta-feira (08/02), no mesmo horário e local.

O coletivo Battle Best Dance (B2D) foi criado no ano de 2013, por Rogerio Assunção, Matheus Silva e Lucas Matos, com o intuito de promover e ajudar o free step a crescer, trazendo mais profissionalismo e comprometimento para a dança.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, na área central.