Oficina que vai subsidiar o Plano Diretor de Turismo de Mogi será realizada nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (29), será realizada mais uma etapa do Plano de Desenvolvimento Local - PDL, programa desenvolvido pelo SEBRAE e aplicado na cidade de Mogi das Cruzes em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Turismo de Mogi das Cruzes. A ação, que dá continuidade aos trabalhos desenvolvidos desde agosto pelos órgãos, terá o formato de Oficina de Planejamento Participativo – OPP e tem por objetivo subsidiar o futuro Plano Diretor de Turismo do município, com planos, metas e estratégias para otimizar a infraestrutura turística da cidade, que já é reconhecida como Município de Interesse Turístico desde 2017.

Nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes recebeu empresários, conselheiros municipais e membros da administração pública para participar do PDL, oferecido pelo SEBRAE Alto Tietê. Os participantes foram provocados a identificar quais são os pontos prioritários de melhoria no turismo da cidade e quais ações e produtos poderão ser trabalhados em curto, médio e longo prazo.

Mogi das Cruzes foi o primeiro município da região do Alto Tietê a ser contemplado pelo programa. Além dos membros do Conselho Municipal de Turismo, estiveram presentes também representantes do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes), de coletivos de ciclismo da cidade, do Polo Digital, da ASDETUR (Associação dos Empresários de Turismo Rural de Mogi das Cruzes), da hotelaria e vários guias e profissionais do turismo da cidade.

Em meio ao diálogo, foram sugeridas ações com o objetivo de fortalecer a imagem de Mogi como destino turístico pelo próprio mogiano, como implantação de melhorias em infraestrutura turística e a capacitação de profissionais e prestadores de serviço.

No mês de outubro foi feita mais uma oficina, dessa vez com os resultados da ação anterior e com o levantamento de propostas que visassem a sensibilização do cidadão de Mogi das Cruzes quanto ao potencial turístico da cidade.

Desde o início do programa, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o SEBRAE Alto Tietê, realizou além das duas OPPs, um Seminário de Turismo inédito na cidade, com a presença de renomados palestrantes que atuam em diversas frentes da atividade turística, como por exemplo Marta Poggi, especialista em Marketing e Turismo Digital e José Fernandes, empresário e proprietário da rede de Hotéis dos Sonhos, no município de Socorro (SP).

A participação na oficina desta sexta-feira (29/11) é aberta a todos os interessados no setor de turismo da cidade e totalmente gratuita. A oficina será na sede do SEBRAE Alto Tietê, localizado à Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345 - Vila Lavínia – Mogi das Cruzes, com início previsto para às 9 horas.