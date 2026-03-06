Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Oficinas de artesanato gratuitas seguem com vagas abertas

As aulas ocorrem na biblioteca José Andere em Ferraz e há vagas para diversas faixas etárias

06 março 2026 - 16h30Por De Ferraz
As aulas ocorrem na biblioteca José Andere As aulas ocorrem na biblioteca José Andere - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

As aulas de crochê oferecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos continuam acontecendo todas as quartas-feiras, das 15h às 17h, na Biblioteca Municipal José Andere, localizada na  Rua Sud Menucci, 200, Centro.

Além do crochê, a biblioteca também oferece outras oficinas de artesanato ao longo da semana: terça-feira; Pintura em tecido (9h às 13h), Macramê (13h às 15h); quarta-feira: Arte plástica (9h às 13h) e Fuxico (13h às 15h); sexta-feira: Boneca de pano (9h às 13h).

A atividade é gratuita e aberta ao público. Para fazer a sua inscrição, basta comparecer diretamente ao local tendo em mãos o comprovante de endereço, documento original com foto e 1kg de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade.

“O artesanato é muito importante, ajuda na saúde mental das alunas, reduz a ociosidade a ainda garante uma renda extra”, relatou a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto.

As oficinas incentivam a criatividade, o aprendizado de novas habilidades e também na geração de renda, permitindo que os participantes transformem o artesanato em uma oportunidade de trabalho e empreendedorismo. 

