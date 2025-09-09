Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/09/2025
Região

Oficinas do Sementeia fortalecem diálogo entre artistas e alunos de projetos culturais de Suzano

Experiências de escuta e criação coletiva aproximaram o Festival dos programas formativos mantidos pela Secretaria de Cultura

09 setembro 2025 - 13h20Por Da Região
- (Foto: Elidiane Alexandrino)

O II Festival Sementeia, que segue até 12 de setembro em Suzano (SP), teve dois momentos marcantes de formação e troca em sua programação: as oficinas “Laboratório de Escuta de Imagens”, com Elidayana Alexandrino (04/09), e Eu, Semente, com “Jana Santos” (08/09). Ambas foram gratuitas, abertas ao público e contaram também com a participação de alunos de cursos culturais da Prefeitura, ampliando o alcance da proposta.

No Laboratório de Escuta de Imagens, realizado no Casarão das Artes, alunos do curso de Fotografia ministrado por William Ferro se somaram ao público em uma experiência que estimulou novas formas de olhar para além da técnica. Por meio de imagens do cotidiano, memórias e narrativas emergiram em um processo lúdico, sensível e crítico, guiado pela artista e educadora paraibana Elidayana Alexandrino.

Já em Eu, Semente, a graffiteira, ilustradora e arteterapeuta Jana Santos promoveu uma vivência arte-terapêutica no Centro Cultural Colorado com as alunas do curso de Artesanato com Artes Plásticas do projeto PROFART, coordenado pela professora Vera. O encontro levou acolhimento e reflexão às participantes, que confeccionaram mandalas a partir de sementes, transformando o gesto artístico em partilha e cuidado coletivo.

As duas oficinas reforçaram o propósito do Festival em criar espaços férteis de formação e circulação de saberes, onde a cultura feita por mulheres se torna um lugar de encontro, fortalecimento e renovação.

Programação segue até o dia 12/09

O Festival Sementeia continua nesta quinta-feira (11/09) com o espetáculo teatral “Guerreirinha, Guerreirinha”, do coletivo Elementar, no CEU Gardênia, às 19h30, com abertura da performance “Palavras”, de Suéllen Santos.

Na sexta-feira (12/09), o encerramento acontece no Casarão das Artes, a partir das 19h, com o show “Cinzas”, da cantora Zanah, e discotecagem especial da DJ Flávia Durante, celebrando vozes femininas latinas.

A programação completa está no Instagram: @festival_sementeia

