Oito mil empresas devem atualizar Nota Fiscal Eletrônica em Ferraz

Oito mil empresas de Ferraz de Vasconcelos que emitem nota fiscal eletrônica pelo site da Prefeitura de Ferraz precisam fazer a atualização do sistema junto à Secretaria de Fazenda.

O prazo que venceria no dia 30 de abril foi prorrogado até o próximo dia 31 de maio.

A falta do recadastramento acarretará na suspensão automática de emissão de notas fiscais até a devida regularização.

A Prefeitura de Ferraz está dando nova chance para quem tem CNPJ e faz uso do sistema. Além das empresas, os Microempreendedores Individuais (MEIs) também precisam fazer o recadastramento, pois emitem nota fiscal dos serviços prestados por meio do site da administração municipal.

O recadastramento é necessário para atualizar a base de dados do cadastro da administração municipal.

Existem duas maneiras de atender ao recadastramento: indo pessoalmente na Prefeitura de Ferraz, no Departamento de Tributos (rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis), das 8 às 17 horas.

Outra maneira de atender a atualização é enviar no email: receita@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br com ficha cadastral atualizada contendo os seguintes documentos: CNPJ; comprovante de endereço: Dados dos responsáveis; Data de adesão ao Simples Nacional (Para os enquadrados na modalidade); Certificado de Licenciamento Integrado Atualizado (CLI), CNAES constantes no CNPJ e os respectivos Códigos de Serviços Municipais.