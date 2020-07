ONG Batuíra realiza nesta quinta live cultural para arrecadar fundos

O Serviço Social Batuíra, de Poá SP, está em campanha para arrecadação de fundos a fim de garantir as atividades da instituição que atende cerca de cem crianças e adolescentes, além de idosos e a comunidade artística que utiliza o espaço para produções, ensaios e eventos. Nesta quinta-feira (23), a organização irá realizar a live “Batuíra – Por um amanhã melhor”, a partir das 19 horas, pela página oficinal no Facebook.

No evento que será transmitido pela rede social haverá apresentações artísticas de música, poesia e teatro. Até o momento, estão confirmadas as participações especiais de Cristoilma Rego, Dam Alves, Duo Karvalho, Helder Vinhola e Patrícia Guerra. Além de artistas, o evento terá a participação de crianças e adolescentes atendidos pela entidade. O objetivo é também difundir as atividades e projetos desenvolvidos pelo Batuíra.

Durante a live, o público poderá participar da campanha de financiamento coletivo e poderão contribuir por meio de um QR Code, que é código de barras bidimensional que direciona facilmente ao site da vaquinha virtual. A campanha visa arrecadar R$ 50 mil no prazo de 50 dias, porém, foi estabelecida a meta mínima no valor de R$ 12,5 mil que cobrirão despesas com manutenção dos espaços físicos: equipamentos de proteção, produtos de higiene e limpeza; ferramentas e salários dos funcionários durante 2 meses. Contudo, caso a instituição não alcance a meta mínima, todo o valor arrecadado será devolvido aos doadores e os projetos, infelizmente, serão prejudicados.

Entre as recompensas previstas para aqueles que colaborarem com a campanha estão brindes como, livro feito pelas crianças e adolescentes; canecas sustentáveis; camisetas; oficinas e vivências de horta, canto, dança circular ou máscaras e ainda o plantio de uma árvore nativa, no bosque da instituição, em nome do doador. E a melhor recompensa: a certeza de ter colaborado com projetos fundamentais para a comunidade.

O Batuíra é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos, fundada na cidade de São Paulo em 1904 e, desde 1939, está instalada no município de Poá onde começou sua história como abrigo para crianças e adolescentes. Ao longo de mais de 115 anos, a instituição ultrapassou vários desafios, renovou sua atuação conforme as necessidades e evoluções do trabalho de assistência social e segue desenvolvendo ações e atitudes por um amanhã sempre melhor.

Os projetos desenvolvidos atendem as áreas de esporte, cultura e meio-ambiente propiciando autonomia, criatividade, habilidades corporais e de raciocínio, totalmente conectado com a natureza distribuída numa área de 35 mil metros quadrados, na área central da cidade, uma das maiores áreas privadas ambientalmente preservadas do município.

Para mais informações e saber como doar para a campanha, basta entrar nos endereços abaixo ou ligar nos números (11) 4636-3371 / 4638-1166.

Campanha: https://bit.ly/campanhabatuira

SERVIÇO

Live ‘Batuíra, por um Amanhã Melhor’

Dia 23 de Julho

Horário: 19 horas

https://www.facebook.com/obatuira