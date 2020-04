ONG distribui cestas básicas para egressos do sistema penal

O Instituto Recomeçar de Poá está entregando cestas básicas para egressos do sistema penitenciário.

A ação é uma parceria com a ONG Gerando Falcões que está arrecadando quantias financeiras por meio de uma grande corrente de empresários.

De acordo com Leonardo Precioso, fundador e coordenador do Recomeçar, as cestas são destinadas principalmente para os egressos que se encontram desempregadas e sem renda. Para ter acesso à doação o egresso precisa se cadastrar num link que está disponível nas redes sociais do Instituto.

A medida, segundo Precioso, visa amenizar o efeito cascata de pobreza que o isolamento social imposto pelo governo para conter a pandemia do coronovírus pode desencadear nas famílias mais pobres.

Datas e endereço

A entrega começa nesta quinta-feira, 2 de abril nos (períodos) manhã e tarde nos seguintes endereços:

CIC Leste — Rua Padre Virgílio Campêlo, 150 — Itaim Paulista, São Paulo.

A Casa do Recomeçar está localizada na Avenida Deputado Cunha Bueno, 130, Poá — SP.

As entregas serão feitas para grupos de 15 pessoas em horários alternados para evitar aglomerações.