ONG realiza treinamento gratuito sobre Captação de Recursos no Terceiro Setor dia 24 em Mogi

A Rede Pocante oferece o treinamento gratuito “Captação de Recursos: criando conexões com propósito e impacto” na próxima terça-feira, dia 24 de junho, no auditório do Sincomércio, em Mogi das Cruzes. O encontro é a 7ª edição do Café, Projetos e Terceiro Setor, que acontece mensalmente, com o objetivo de capacitar entidades sociais da região do Alto Tietê e agentes envolvidos com o Terceiro Setor. Conta com apoio da Soulcial, da Fazsol e do Sincomércio.

Nesta edição, a facilitadora será a captadora de recursos Heloize Campos. Ela abordará os princípios da captação de recursos como base. Os participantes serão levados a repensar seu impacto, a causa e a forma como suas instituições se conectam e se relacionam com potenciais fontes de recursos, criando vínculos verdadeiros e com propósito.

O evento é organizado e realizado pela Rede Pocante, instituição sem fins lucrativos que tem como princípio tornar as instituições mais autônomas, autênticas e resilientes. Para participar, é necessário se inscrever porque as vagas são limitadas e distribuídas por ordem de inscrição.

Informações:

VII Café, Projetos e Terceiro Setor

Data: 24/06 - terça-feira

Local: Auditório Sincomércio - Rua Cel. Souza Franco, 74, Mogi das Cruzes

Horário: 8h30 às 12h

Mais informações: Instagram @redepocante_sp

Inscrições no link: https://bit.ly/7ºcafé-mogi