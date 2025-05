ONG Sonhos de Infância tem 100 crianças cadastradas e mais 150 em fila de espera

Com 100 crianças cadastradas, a ONG Sonhos de Infância realiza ações para promover a qualidade de vida das crianças de Suzano. Atualmente, a entidade tem uma fila de espera com 150 meninos e meninas aguardando por vagas. Um dos principais objetivos da instituição é construir várias sedes nos locais mais vulneráveis da cidade, para poder atender ainda mais crianças. Vale ressaltar que toda a organização é sustentada a partir de doações.

A fundadora, Maria Fernandes, conta que a atividade mais recente da ONG foi a doação de quase 50 cestas básicas para as mães das crianças cadastradas. “Nós atendemos principalmente filhos de mães solteiras, com bolsa família. Inclusive, algumas dessas cestas foram entregues com urgência”, disse. Além disso, Maria explica que: “Também temos crianças que foram enviadas para nós a partir do conselho tutelar, por estar trabalhando vendendo bala no farol, ou coisas dessa categoria”.

Funcionando de segunda, quarta e sábado em período integral, a entidade oferece oficinas de artesanato, futebol, hóquei de quadra e pintura de tecido. Também estão disponíveis aulas de inglês, reforço e terapia em grupo com estudantes de psicologia. Nos demais dias a sede continua funcionando, porém apenas no contraturno escolar das crianças.

Recentemente, a ONG foi até o Magic City para realizar o sonho escrito em uma cartinha por uma das crianças de ir em um parque aquático.

Em 2024 a entidade foi convidada a participar do programa Eliana, no SBT. A partir da doação que conseguiram, deram entrada no terreno para a construção da atual sede, que ainda está incompleta.