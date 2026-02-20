Operação Carnaval: Concessionária Novo Litoral registra queda de 22% no número de acidentes

A Concessionária Novo Litoral (CNL) divulga o balanço operacional do Carnaval de 2026. Os dados apontam uma melhoria significativa na segurança viária, com uma redução de 22% no total de acidentes em comparação ao feriado equivalente de 2025. O período analisado contempla de 13 a 18 de fevereiro.

Enquanto em 2025 foram registrados 58 acidentes no total, o número caiu para 45 neste ano. Houve também uma queda importante na severidade das ocorrências: os acidentes com vítimas reduziram de 33 (2025) para 17 (2026), e o número de vítimas fatais caiu pela metade, passando de 2 para 1 ocorrência.

No período compreendido entre a sexta-feira (13) e quarta-feira (18), passaram pelas rodovias administradas pela CNL 1.622.132 veículos.

Atendimentos e Serviços Prestados

Apesar da queda no número de acidentes, as equipes operacionais da concessionária trabalharam intensamente. O total de atendimentos subiu de 716 em 2025 para 949 em 2026, um aumento de aproximadamente 32,5%.

Os principais serviços acionados pelos usuários em 2026 incluíram:

Remoção (Guincho): 273 acionamentos (contra 230 em 2025).

Socorro Médico: 69 atendimentos (estável em relação aos 64 de 2025).

Socorro Mecânico: 28 atendimentos.

A rodovia SP-055 - Sul concentrou o maior volume de atividades, somando 423 atendimentos e 404 ocorrências totais durante os cinco dias de operação. Já a SP-098 foi a segunda mais movimentada, com 251 atendimentos realizados.

A Concessionária Novo Litoral reforça que a redução nos índices de acidentes, mesmo diante de um maior volume de atendimentos operacionais, reflete o empenho das equipes de monitoramento e socorro, além de uma possível maior conscientização dos motoristas.