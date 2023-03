Operação Cata-Tranqueira tem cronograma ampliado em Mogi

A Operação Cata-Tranqueira, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana de Mogi das Cruzes, passa a ter o cronograma ampliado para todos os bairros do município. Agora, o serviço também será feito em algumas quartas-feiras, conforme o cronograma atualizado disponível no site da prefeitura.

“Anteriormente, a Operação Cata-Tranqueira era feita apenas aos sábados, mas não atuava em todas as regiões da cidade. Agora, estamos ampliando o serviço para chegar a todos os bairros – para isso, haverá algumas edições às quartas-feiras ao longo do ano. Testamos o modelo este mês e a recepção da população foi positiva.

Além do cronograma atualizado no portal da prefeitura, também vamos divulgar toda semana os bairros que serão contemplados, para lembrar os moradores”, orientou o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

Neste sábado (18), a Operação Cata-Tranqueira vai atender o Conjunto do Bosque, Jardim Santa Tereza, Jardim Esperança e o Jardim Apolo. Os moradores destes dois bairros devem deixar nas calçadas em frente de casa os itens que queiram descartar às 7h da manhã deste sábado.

A Operação Cata-Tranqueira faz parte do Plano de Zeladoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, juntamente com o Programa Cidade Bonita, que é o mutirão de manutenção e zeladoria realizado todas as semanas, com duração média de sete dias, com o objetivo de deixar os bairros da cidade em boas condições ao longo de todo o ano.

Neste sábado (18), o mutirão vai atuar nos bairros Vila Cardoso, Vila Jundiaí, Vila Bela Flor, Jardim Cambuci, Vila Eugênia, Residencial Mirage, Vila Cintra, Vila Nova Cintra, Jardim Liliana e Jardim Modelo.