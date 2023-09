Operação da Linha 12-Safira é normalizada na manhã desta quarta-feira (20)

A circulação de trens na Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi normalizada a partir das 6 horas desta quarta-feira (20).

A companhia explicou que as equipes de manutenção atuaram durante toda a madrugada e no começo da manhã para normalizar a operação e resolver os problemas causados pelo ato de vandalismo. Na tarde desta terça-feira (19) os trens da linha Safira operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas devido ao furto de cabos.

A circulação dos trens do serviço Expresso Aeroporto da Linha 13-Jade também voltou à normalidade nesta manhã. Desde o final da tarde da terça-feira, 19, o atendimento estava suspenso devido uma falha grave causada na Linha 12-Safira, em um trecho compartilhado com a linha 13.

Ato de vandalismo

Duas pessoas foram presas em flagrante cortando cabos da rede aérea da CPTM, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, A dupla foi conduzida ao 31º DP e foram recolhidos à carceragem pública.

CPTM

Vandalismo e furto de cabos e outros equipamentos fundamentais para a circulação dos trens causam falhas e prejudicam milhares de passageiros.

A CPTM tem adotado medidas para intensificar a segurança em sua extensão, coibindo estes tipos de crimes, como a inauguração da Central de Monitoramento da Segurança Patrimonial, a aquisição de 160 bodycams, além da parceria com a Polícia Militar (desde 2019) para atuação da Dejem em trens e estações.