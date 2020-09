Operação prende cinco vereadores de Mogi por suspeita de corrupção

A Operação "Legis Easy", do Ministério Público, resultou na prisão de cinco vereadores de Mogi das Cruzes e três empresários por suspeita de corrupção. A ação foi realizada, na manhã desta sexta-feira (4), pela Polícia Militar (PM).

De acordo com o Ministério Público, a operação faz parte de uma investigação da Promotoria do Patrimônio Público. Ao todo, são 12 mandados de prisão. Além dos oito cumpridos, faltam ainda outros quatro. A polícia segue em busca dos suspeitos.

Até o momento, os vereadores presos preventivamente são Carlos Evaristo da Silva (PSB), Diego de Amorim Martins (MDB), Francisco Moacir Bezerra (PSB), Jean Lopes (PL) e Mauro Araújo (MDB).

Além dos 12 mandados de prisão, há também 12 mandados de busca e apreensão. A ação do Ministério Público é a continuidade de uma operação no gabinete do vereador Mauro Araújo, realizada em 2019. Na época, celulares e documentos foram apreendidos.

Defesa

O DS tentou contato com as defesas dos vereadores.

Câmara de Mogi

A Câmara de Mogi informou que não vai se pronunciar sobre o assunto devido os eventos terem ocorridos fora do Legislativo. Além disso, a Casa de Leis disse que não recebeu informações oficiais.