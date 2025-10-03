Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Operação em Poá fecha o cerco contra ferros-velhos irregulares

Ação conjunta vistoriou oito estabelecimentos, notificou três e conduziu uma pessoa para averiguação na delegacia

03 outubro 2025 - 19h06Por de Poá
Operação em Poá fecha o cerco contra ferros-velhos irregularesOperação em Poá fecha o cerco contra ferros-velhos irregulares - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Departamento de Fiscalização, Departamento de Trânsito e Defesa Civil, realizou nesta quinta-feira (2) uma operação contra ferros-velhos da cidade. O objetivo foi coibir o comércio clandestino, combater crimes como receptação de produtos roubados e furtados e fiscalizar o desmanche ilegal de veículos. Além disso, a ação verificou a documentação obrigatória, como alvarás de funcionamento, e o cumprimento de normas fiscais.

No total, oito estabelecimentos foram vistoriados. Três deles receberam notificações para se adequarem às exigências legais e uma pessoa foi conduzida à delegacia para averiguação. Durante as inspeções, os agentes também orientaram os proprietários sobre as regras que devem ser cumpridas para garantir a regularidade dos negócios.

Segundo o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, a operação será a primeira de uma série de fiscalizações contínuas. “Operações como essas serão realizadas de forma constante, para manter a ordem, promovendo a segurança pública, a saúde pública e a limpeza urbana”, disse. 

Ferreira lembrou que a venda irregular de peças e sucatas, além de alimentar o crime organizado, também representa risco para a população, já que muitos materiais comercializados podem ser provenientes de roubos ou furtos. “Vamos intensificar o monitoramento desses estabelecimentos nos próximos meses, de modo a reduzir os índices de criminalidade ligados ao comércio ilegal de sucatas e veículos desmontados”, finalizou.

