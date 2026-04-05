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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Segurança

Operação Fronteiras Seguras mobiliza maior efetivo da região e reforça segurança nas divisas

Ação integrada do Condemat+ reuniu 200 agentes na véspera de feriado com resultados expressivos, incluindo a desarticulação de uma 'Casa Bomba'

03 abril 2026 - 17h20Por da Região
Operação Fronteiras Seguras mobiliza maior efetivo da região e reforça segurança nas divisasOperação Fronteiras Seguras mobiliza maior efetivo da região e reforça segurança nas divisas - (Foto: Divulgação/Condemat+)

A primeira edição do ano da Operação Fronteiras Seguras, promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), por meio da Câmara Técnica de Segurança, reuniu mais de 200 agentes na última quinta-feira (02/04), sendo a maior ação integrada já registrada na região em número de agentes e viaturas mobilizados. Realizada na véspera do feriado da Sexta-Feira Santa, a iniciativa reuniu forças de segurança de oito municípios com foco no reforço do patrulhamento em áreas de divisa, ampliando a presença ostensiva e as abordagens estratégicas. Um dos principais destaques foi a desarticulação de uma “Casa Bomba”, em Suzano, utilizada para armazenamento e distribuição de drogas.

Com ponto de partida na Praça de Eventos de Arujá, a operação recebeu um efetivo de 207 agentes, 85 viaturas de quatro rodas e 16 de duas rodas, além de uma base comunitária, um drone e o blindado 'Tempestade', da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba. A ação contou com a participação dos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano, além do apoio da Polícia Civil e Militar. Ao longo da operação, foram abordados 108 veículos, 78 motocicletas e 219 indivíduos. O saldo inclui ainda 21 infrações de trânsito, a apreensão de um veículo e três motocicletas, além de 7.079 porções de entorpecentes e 7,6 quilos de drogas. Também foram apreendidos R$ 2.923 em dinheiro provenientes do tráfico.

Entre as ocorrências registradas, destacam-se três flagrantes e três detenções por associação criminosa em concurso de estelionato, envolvendo uma central de golpes em Itaquaquecetuba, além de sete autos de infração em Guarulhos. A operação também resultou em dois flagrantes de embriaguez ao volante, em Suzano, autuações por condução sem habilitação em Arujá e Santa Isabel, e uma tentativa de furto em Mogi das Cruzes. Esta é a terceira ação conjunta realizada pelo consórcio, sendo que outras duas ocorreram no ano anterior, consolidando o modelo de cooperação regional no enfrentamento à criminalidade.

Para o coordenador da Câmara Técnica de Segurança do Condemat+ e secretário de Segurança de Mogi das Cruzes, Coronel Gilberto Ito, o resultado reforça a importância da integração entre os municípios. “Foi a maior concentração de efetivo em viaturas e agentes em operação realizada pela nossa gloriosa GCM, a nossa polícia municipal, que merece ser sempre valorizada. Enalteço a atuação dos agentes e a cooperação conjunta dos municípios, que mostram a força do trabalho integrado”, destacou.

O coordenador também agradeceu o apoio das lideranças locais. “Faço um agradecimento especial ao secretário de Segurança de Arujá, Washington Adami, que foi o anfitrião da operação, e ao prefeito e presidente do Condemat+, Luis Camargo, por apoiar e fortalecer esse trabalho tão importante para a segurança da nossa população”, completou.

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