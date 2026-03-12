Operação integrada retira veículos abandonados e reforça segurança em Poá

A Prefeitura de Poá intensificou as ações de fiscalização para remover veículos abandonados em vias e áreas públicas da cidade. A operação é realizada de forma integrada pelas Secretarias de Transportes, Segurança e Saúde, com apoio das Polícias Militar e Civil, e tem como objetivo garantir mais segurança, organização e qualidade aos espaços urbanos.

Além de ocuparem vagas de estacionamento e prejudicarem o fluxo do trânsito, esses veículos podem atrair insetos e acumular água parada, aumentando o risco de proliferação de doenças como a dengue. Também podem servir de esconderijo para drogas, armas e outros materiais ilícitos.

A ação segue os critérios estabelecidos pelas Leis Federais nº 9.503/97 e nº 14.440/2022, que compõem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A legislação autoriza a remoção de veículos abandonados ou acidentados para depósitos autorizados, mesmo sem a existência de infração de trânsito registrada, desde que estejam sem responsável, deteriorados ou em evidente estado de abandono.

Antes da remoção, a equipe responsável fixa uma notificação ao proprietário, que tem prazo de 48 horas para providenciar a retirada do veículo. Caso isso não ocorra, o automóvel é encaminhado a um pátio conveniado com a Prefeitura. Após 60 dias, se a situação não for regularizada, o veículo pode ser encaminhado a leilão.

Mais segurança

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Tiago Corrêa, destaca que os impactos vão além da ocupação do espaço público. “Muitos desses veículos estão em locais proibidos, dificultando o tráfego e criando situações de risco, como colisões. Eles também prejudicam a visualização da sinalização e impedem serviços de limpeza e recapeamento das vias”, afirmou.

Já o secretário de Segurança, comandante Ferreira, explica que veículos abandonados também podem favorecer ações criminosas. “Eles podem ser utilizados para esconder produtos de roubo, drogas, armas ou até mesmo pessoas. Além disso, podem servir como ponto de apoio para o planejamento de atividades ilegais. Por isso, essas operações são fundamentais para reforçar a segurança nas ruas”, destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que a iniciativa representa um avanço na organização da cidade e na proteção dos moradores. “Estamos enfrentando um problema antigo em Poá. Veículos abandonados representam risco sanitário, prejudicam o trânsito e podem ser usados em práticas criminosas. Nosso compromisso é garantir uma cidade mais segura, limpa e organizada para a população”, afirmou.

Colaboração da população

A participação dos moradores é fundamental para o avanço da operação. A Prefeitura de Poá disponibiliza canais para denúncias de veículos abandonados. Os munícipes podem entrar em contato pelos telefones (11) 4638-3755 e (11) 4636-6912, pelo e-mail transportes@poa.sp.gov.br ou comparecer à Secretaria de Transportes, localizada na rua Visconde do Rio Branco, 55, na Vila Perracini, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.