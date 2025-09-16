Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 16 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Operação Manutenção da Ordem combate desrespeito à Lei do Silêncio e à Lei Seca em Mogi

Ações acontecem rotineiramente e são intensificadas nos finais de semana, quando a movimentação de pessoas aumenta

16 setembro 2025 - 16h45Por de Mogi
Operação Manutenção da Ordem combate desrespeito à Lei do Silêncio e à Lei Seca em MogiOperação Manutenção da Ordem combate desrespeito à Lei do Silêncio e à Lei Seca em Mogi - (Foto: Divulgação/PMMC)

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Segurança realizou neste final de semana a Operação Manutenção da Ordem em bares e adegas de Mogi das Cruzes, para verificar situações de desrespeito à Lei do Silêncio e à Lei Seca e verificação do cumprimento às legislações municipais. Três estabelecimentos foram autuados por irregularidades.

As ações acontecem rotineiramente e são intensificadas nos finais de semana, quando a movimentação de pessoas aumenta. O trabalho é realizado em locais previamente mapeados e atendendo denúncias da população.

Na região central, dois estabelecimentos foram autuados por desrespeito à Lei Seca. Eles ficam na rua Antônio Cândido Vieira e também foram esvaziados pela fiscalização. Já na avenida Capitão Manoel Rudge, na Vila Oliveira, um local foi autuado por desrespeito à Lei Seca e Lei do Silêncio. Nesta ocorrência, um veículo com som alto que estava na via foi autuado pela Lei do Pancadão.

A ação de fiscalização também realizou a verificação no Parque Monte Líbano. Na rua Narciso Lucarini, um estabelecimento foi notificado por desrespeito à Lei Seca, à Lei do Silêncio, à Lei do Narguilé e por pendência de renovação do licenciamento.

O trabalho de fiscalização sobre desrespeito à Perturbação do Sossego é realizado dentro das atribuições do Departamento de Fiscalização de Posturas, com apoio da Guarda Civil Municipal, sempre que necessário. As ações são desenvolvidas mediante denúncias recebidas pela Prefeitura e dentro dos trabalhos rotineiros das equipes de fiscalização.

Após o recebimento da reclamação, uma equipe de fiscais é encaminhada ao local. O tempo de atendimento varia de acordo com fatores como o volume de reclamações recebidas. Ao chegar ao local, os fiscais fazem a medição do barulho com a utilização de aparelho específico, chamado decibelímetro. Constatada a irregularidade, o responsável é autuado.

A população pode fazer denúncias sobre desrespeito à Lei do Silêncio ou ocorrências de pancadão pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que funciona 24 horas por dia.

Deixe seu Comentário

Leia Também

17,3 mil alunos da região tem até dia 19 para escolher itinerário formativo
Educação

17,3 mil alunos da região tem até dia 19 para escolher itinerário formativo

Semana Nacional do Trânsito 2025: SPMar intensifica ações com foco em segurança e conscientização
Região

Semana Nacional do Trânsito 2025: SPMar intensifica ações com foco em segurança e conscientização

Alto Tietê: Educação registra salto de 312,5% em obras concluídas em 2025
Região

Alto Tietê: Educação registra salto de 312,5% em obras concluídas em 2025

Câmara de Mogi aprova criação do 'Programa de Amparo Psicológico'
Região

Câmara de Mogi aprova criação do 'Programa de Amparo Psicológico'

Ferraz realiza 1&ordm; PetPalooza com diversão e atrações diversas
Região

Ferraz realiza 1º PetPalooza com diversão e atrações diversas

Ferraz inicia troca de ingressos para Festa da Uva em 12 endereços
Região

Ferraz inicia troca de ingressos para Festa da Uva em 12 endereços