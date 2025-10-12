Operação Motel Seguro fiscaliza sete estabelecimentos em Mogi

A Operação Motel Seguro fiscalizou sete estabelecimentos em Mogi das Cruzes até esta quinta-feira (9). Desses, dois tiveram o funcionamento paralisado por falta de licenciamento, um deles está em fase de regularização e o outro encerrou suas atividades.

Durante as fiscalizações, servidores da Secretaria Municipal de Segurança verificaram toda a documentação dos estabelecimentos, como o Certificado de Licenciamento Integrado, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e os alvarás de funcionamento. Além disso, também foram vistoriadas as condições estruturais e sanitárias dos espaços.

A operação foi iniciada em 15 de setembro e, segundo a Prefeitura, as equipes retornaram aos locais interditados para verificar o cumprimento das determinações.

“O trabalho de fiscalização dos estabelecimentos é permanente, realizado durante todo o ano. No entanto, com as recentes ocorrências de óbitos em motéis da cidade, intensificamos esse trabalho para garantir mais segurança e tranquilidade às pessoas que utilizam esse tipo de serviço”, explicou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

A Secretaria Municipal de Segurança também realizou, em junho, ações voltadas a locais de hospedagem na região central de Mogi das Cruzes. A população pode denunciar irregularidades pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), registrar reclamações pelo 156, da Ouvidoria Municipal, ou ainda pelo aplicativo Colab.

Mortes em motéis

A operação foi deflagrada após a morte de três pessoas registradas em motéis da cidade, ocorridas em um intervalo de uma semana. Os casos chamaram atenção pela semelhança nas circunstâncias em que os corpos foram encontrados.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, um casal, de 33 e 47 anos, deu entrada em um estabelecimento no sábado, 13 de setembro. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por funcionários do local. Ao chegarem ao endereço, a equipe da Polícia Civil encontrou o homem e a mulher sem vida dentro do quarto.

O caso foi registrado como morte suspeita, sem causa aparente, na 4ª Delegacia de Polícia de Mogi das Cruzes. Os agentes aguardam os laudos periciais para determinar a causa das mortes.

Já o segundo caso, ainda conforme a SSP, envolveu a morte de um homem de 44 anos, que chegou a um motel no bairro Jundiapeba na madrugada de sábado, 20 de setembro, dirigindo um Fiat Palio.

Ele estava acompanhado de um casal ainda não identificado, que deixou o local a pé, sem pagar, cerca de uma hora depois. Desconfiados, funcionários tentaram contato com o quarto, mas não obtiveram resposta. Ao abrirem a suíte com uma chave reserva, encontraram o homem já sem vida.

As ocorrências resultaram na intensificação das fiscalizações na cidade, para garantir mais segurança e tranquilidade aos usuários do serviço.