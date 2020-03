Operação na rua Narciso Lucarini flagra menores com bebidas alcoólicas

Uma ação conjunta da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização de Posturas, Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Tutelar combateu, na noite de sexta-feira (6), irregularidades envolvendo menores de idade na região da rua Narciso Lucarini, no Parque Monte Líbano. Durante o trabalho, menores foram flagrados consumindo bebidas alcoólicas e dois estabelecimentos foram autuados por venda de bebida a menores.

A ação faz parte do trabalho integrado discutido durante reunião realizada, na Prefeitura, com a participação de diversos órgãos, no dia 11 de fevereiro, para discutir questões de risco envolvendo jovens. Ainda no mês passado, o prefeito Marcus Melo e o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, receberam comerciantes da região, ao lado do vereador Marcos Furlan.

Na operação desta sexta-feira, foram flagrados nove menores de idade com bebidas alcoólicas. Deste total, sete pais compareceram ao local, enquanto outros dois jovens foram conduzidos, sob escolta, às suas residências. Todos os pais foram advertidos por escrito pelo Conselho Tutelar.

Durante o trabalho, uma adega e um bar foram autuados pelo Departamento de Fiscalização por venda de bebidas alcoólicas para menores de idade.

“A Prefeitura vem recebendo muitas reclamações referentes a problemas causados pela aglomeração de pessoas, consumo de drogas, de bebidas alcoólicas por menores de idade, entre outros problemas. É importante que todos os órgãos participem destas operações, que terão continuidade”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

A operação contou com a participação de seis viaturas da Guarda Municipal, além de um micro-ônibus. Foram mobilizados 14 guardas municipais, 5 funcionários do Departamento de Fiscalização de Posturas, 4 servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e 2 conselheiras tutelares.

O secretário lembrou ainda que a ação também apreendeu seis frascos com lança-perfume, além de diversas garrafas de bebida sem procedência que estavam em poder de menores de idade.

A operação dos órgãos municipais foi finalizada por volta da 1 hora de sábado (07/03), com a chegada da Polícia Militar, que ficou responsável pelo acompanhamento da situação na rua Narciso Lucarini e nas proximidades da Universidade de Mogi das Cruzes e do Fórum para onde boa parte das pessoas se encaminhou com a presença Guarda Municipal.

Depredação

Já no início da manhã deste sábado (07/03), foram registrados atos de vandalismo nos banheiros do Terminal Estudantes. De acordo com as informações, o problema teria sido causado pelos frequentadores da rua Narciso Lucarini que se deslocaram, durante a madrugada, para a região próxima à Universidade de Mogi das Cruzes e ao Fórum.

Nos banheiros masculinos, espelhos e vasos sanitários foram quebrados, enquanto nos banheiros femininos também foram registradas pichações. A Secretaria Municipal de Transportes fará um levantamento dos prejuízos. (