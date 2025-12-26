Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 24/12/2025
Região

Operação Saturação reforça fiscalização e combate irregularidades com motos em Poá

Iniciativa da Secretaria de Segurança ampliou a presença da GCM nas ruas e reforçou a segurança viária no fim de ano

26 dezembro 2025 - 18h00Por de Poá
Operação Saturação reforça fiscalização e combate irregularidades com motos em Poá Operação Saturação reforça fiscalização e combate irregularidades com motos em Poá - (Foto: SECOM/Prefeitura de Poá)

A Secretaria de Segurança de Poá realizou, no dia 24 de dezembro, a Operação Saturação, uma ação integrada da Guarda Civil Municipal (GCM) voltada ao combate de irregularidades no trânsito, com foco especial em motocicletas em situação irregular. A iniciativa ocorreu em diversos bairros da cidade, como Calmon Viana, Nova Poá, Jardim São José, Cidade Kemel, Vila Jaú, Vila Júlia e Vila Varela, e teve como objetivo principal coibir práticas perigosas, como a condução sem capacete, veículos sem placas, escapamentos adulterados e manobras que colocam em risco a segurança de pedestres e motoristas. 

A operação foi planejada para ampliar a presença da GCM nas ruas em um período marcado por maior fluxo de pessoas e veículos em função das festas de fim de ano. Durante as abordagens, agentes realizaram fiscalizações em motocicletas e veículos, aplicaram autuações de trânsito e efetuaram apreensões nos casos mais graves, conforme prevê o Código Brasileiro de Trânsito (CBT). 

Segundo o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, o foco da Operação Saturação esteve direcionado principalmente aos motociclistas que desafiam a lei, pilotam sem equipamentos obrigatórios de segurança e praticam manobras perigosas.  

“A prática, além de gerar transtornos à população, representa risco elevado de acidentes graves. Diversas motocicletas foram abordadas e passaram por verificação de documentação, condições do veículo e uso de equipamentos obrigatórios. Em casos de escapamentos adulterados, ausência de placas de identificação ou condução sem capacete, os agentes aplicaram as penalidades cabíveis. Algumas situações resultaram apenas em autuação, enquanto outras exigiram a apreensão imediata do veículo” disse o secretário. 

Ele reforça que a operação deixa claro que o município não irá tolerar esse tipo de comportamento. “Não vamos permitir que motociclistas cometam irregularidades no trânsito da cidade. Operações como a Saturação vão sempre funcionar para que condutores respeitem as leis e adotem uma postura mais responsável no trânsito”, afirmou. 

O prefeito Saulo Souza destacou que a aperação da GCM faz parte de um conjunto de ações permanentes voltadas à preservação da vida e à organização do trânsito no município. “Nosso compromisso é garantir mais segurança para pedestres, motoristas e também para os próprios motociclistas. A fiscalização tem caráter educativo e preventivo, especialmente em um período de maior movimento como o fim de ano. Não podemos admitir práticas que coloquem vidas em risco. Por isso, seguimos investindo em operações integradas, fortalecendo a atuação da GCM e demonstrando que Poá é uma cidade que respeita a lei e cuida da sua população”, finalizou.

