Operação Tapa-Buraco de Ferraz começa e vai atender 1,2 mil ruas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos começa, nesta quinta-feira (7), as obras da Operação Tapa-Buraco da cidade. Os serviços estarão em 1,2 mil ruas, englobando todos os bairros de Ferraz. Os reparos devem levar aproximadamente um ano para serem concluídos e serão investidos mais de R$ 4 milhões.

“Esta será a maior Operação Tapa-Buraco nos últimos 12 anos e isso só foi possível devido ao nosso empenho em buscar recursos do governo do Estado, e nossa gestão de engenharia financeira que realizamos na Prefeitura”, disse o prefeito de Ferraz, José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta.

Os trabalhos começarão pela Vila Margarida, mais especificamente pelas ruas Antônio Rúvulo, Raimundo Magrini e Stella Mazzuca. Ao mesmo tempo, a manutenção será realizada na malha central da cidade, além das vias nos limites com Poá e Guaianazes. A partir destes locais, os bairros adjacentes também receberão os serviços, seguindo um cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que dividiu a cidade em 18 núcleos.

De início, duas equipes, de seis pessoas, atuarão no Tapa-Buraco, percorrendo um total de 1.242 ruas. Se aparecerem vias que necessitam dos serviços com mais urgência, estas também serão atendidas. A intensificação da limpeza na cidade continuará sendo feita, simultaneamente.

Uma novidade desta ação, será o acompanhamento fotográfico e por filmagem, do antes, durante e depois das obras, para garantir a fiscalização, que será realizada pela Prefeitura em conjunto com a empresa que prestará o serviço.

De acordo com o diretor da Secretaria de Serviços Urbanos, João Paulo Rodrigues Pereira, a administração já realizava um ação como preparação para os serviços. “Já estávamos realizando a Operação Tapa-Buraco, mas apenas com massa fria. Agora temos a massa quente e grande parte do trabalho já está adiantado. Queremos que toda malha viária seja restaurada, e vamos conseguir isso por meio do nosso cronograma de serviços que atinge toda a cidade”, afirmou Pereira.

Obras do Fumefi

Simultaneamente, a Prefeitura de Ferraz também vai dar inicio às obras de pavimentação do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), referente a 2017. As placas de início de obras já foram instaladas nas vias que serão contempladas: Rua Firmino de Moraes Pinto, Shosaburo Kawamura, Vereador Delaforte, Leonor Carvalho, José Moraes Bueno, Itaprata, Manoel de Abreu e Jacira Teixeira de Camargo. Nesta ação, será empregada uma verba de aproximadamente R$ 4,2 milhões.

Segundo o secretário municipal de obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, a pavimentação proveniente do Fumefi ajudará em várias frentes.

“Vai melhorar a mobilidade urbana e até a segurança. Desde o ano passado nós e o prefeito Zé Biruta estávamos correndo atrás de recursos justamente para este tipo de serviço, e com certeza agora, a população se sentirá mais confortável ao percorrer as ruas do município”, afirmou.